Copa 360: os 10 candidatos a craque e a revelação da Copa do Mundo 2026

Quem será o craque a Copa do Mundo 2026?

O penúltimo episódio da série Copa 360 apresenta 10 candidatos ao prêmio de Bola de Ouro do Mundial deste ano.

E, de bônus, apresenta 10 jovens atletas que despontam como cotados ao prêmio de revelação da competição.

A série Copa 360 apresenta as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.