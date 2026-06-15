Convocado por rede social, jogador de Cabo Verde quase perdeu Copa do Mundo: "Achei que era um spam"

Roberto "Pico" Lopes está na Copa do Mundo de 2026 por Cabo Verde. No entanto, por pouco não ficou de fora do Mundial. Isso porque ele chegou à seleção africana por conta de uma mensagem no LinkedIn, e quase ignorou a oportunidade.
Lopes nasceu e foi criado em Dublin, na Irlanda. Com uma carreira discreta no futebol local, as chances dele disputar uma Copa eram quase nulas. Foi então que, em 2018, o técnico de Cabo Verde, Rui Águas, entrou em contato com o jogador.
O treinador descobriu que o defensor tinha ascendência cabo-verdiana por parte de pai e queria saber se havia interesse em defender a seleção nacional. O grande problema que a mensagem foi enviada em português.
Sem dominar o idioma e acostumado a usar o LinkedIn apenas para assuntos acadêmicos e profissionais, o jogador ignorou o contato. Segundo ele, acreditava se tratar de uma tentativa de golpe.
A sorte dele é que a federação de Cabo Verde insistiu. Meses depois, uma nova mensagem foi enviada, desta vez em inglês. Nisso começou a trajetória que levaria o zagueiro ao maior palco do futebol mundial.
— Achei que a mensagem era um spam. Eu deveria ter usado o Google Tradutor antes — brincou o zagueiro, em entrevista ao site da Fifa.
Desde sua estreia pela seleção, em 2019, Lopes se transformou em um dos pilares da equipe. Contra a Espanha, na estreia da Copa, o zagueiro foi titular.
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