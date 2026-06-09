Convide amigos e descubra quem entende mais de Copa no Bolão de GZH

A participação é aberta a todos os usuários. André Ávila / Agencia RBS

A Copa do Mundo fica ainda mais divertida quando o torcedor entra no jogo. Pensando nisso, GZH lançou, o Bolão GZH, uma plataforma integrada ao site e ao aplicativo que permite aos leitores palpitar nos jogos do Mundial de 2026 e acompanhar seu desempenho em rankings atualizados em tempo real.

A participação é aberta a todos os usuários. Basta fazer login ou criar uma conta gratuita em GZH para começar a registrar seus palpites e disputar posições na classificação geral.

Os assinantes de GZH contam com vantagens exclusivas na plataforma. Além de participar da competição geral, eles podem criar grupos próprios para desafiar amigos, familiares e colegas, além de entrar em rankings especiais, como o bolão oficial do Sala de Redação.

Quem não é assinante também pode participar da experiência, ingressando em grupos criados por outros usuários e acompanhando a disputa ao longo da Copa.

Como participar

Para participar, basta acessar o Bolão GZH pelo site ou aplicativo, fazer login e começar a dar seus palpites para a maior Copa de todos os tempos.

Como criar o seu grupo no Bolão

Entrar na aba "Comunidade" Clicar em "Criar um novo grupo" Incluir o "nome do grupo", escolher um "ícone do grupo" e "confirmar" Na aba "comunidade" você compartilha o "código do grupo" ou pode enviar o convite para seus amigos pelo WhatsAPP

Com o Bolão GZH, cada partida do Mundial ganha um ingrediente extra de emoção. A cada rodada, os participantes acumulam pontos conforme o desempenho dos seus palpites e podem acompanhar sua colocação em tempo real.

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