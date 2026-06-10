Conheça os estádios em que o Brasil jogará na Copa do Mundo 2026 

MetLife Stadium já recebeu grandes finais do futebol. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A equipe comandada por Carlo Ancelotti vai jogar em importantes estádios do país norte-americano. Dois deles já receberam partidas da Seleção Brasileira — e deram sorte. Abaixo, Zero Hora apresenta os três estádios onde o Brasil vai jogar na fase de grupos da Copa.





Vale ressaltar que, para a Copa 2026, a Fifa adotará uma nomenclatura genérica para os estádios, sem utilizar os nomes comerciais. Os estádios serão chamados pelo nome do cidade ou estado onde estão localizados.

MetLife Stadium (Estádio de Nova York e Nova Jersey﻿)

Será o palco da grande final da Copa. CONMEBOL / Divulgação

Um dos maiores e mais modernos estádios dos Estados Unidos, o MetLife Stadium será o palco da estreia do Brasil na Copa. Ele fica em Nova Jersey, estado vizinho de Nova York, e é a casa das equipes de futebol americano New York Giants e New York Jets.

A arena já recebeu quatro jogos da Seleção Brasileira: contra os Estados Unidos, duas vezes, contra a Colômbia e contra o Equador. Foram três vitórias e um empate.

Comumente utilizado para partidas da NFL e grandes shows, o MetLife também tem uma história grandiosa com o futebol. O MetLife foi palco das finais da Copa América Centenário em 2016, entre Chile e Argentina, e do Mundial de Clubes de 2025, entre Chelsea e PSG.

O estádio vai receber partidas de todas as fases da Copa, incluindo a grande final, em 19 de julho.

Localização: East Rutherford, em Nova Jersey

East Rutherford, em Nova Jersey Capacidade: 82,5 mil

82,5 mil Ano de inauguração: 2010

Brasil x Marrocos

13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium (Estádio de Nova York e Nova Jersey﻿)

Lincoln Field (Estádio da Filadélfia)

Brasil encarará o Haiti em 19 de junho. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O Lincoln Field, na Filadélfia, é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL. No futebol, abrigou o Philadelphia Union, da MLS, em 2010. O estádio foi inaugurado com um amistoso entre Manchester United e Barcelona.

Também recebeu partidas da Copa do Mundo Feminina 2003, incluindo a disputa do terceiro lugar entre Estados Unidos e Canadá, e foi uma das sedes da Copa América Centenário de 2016 e do Mundial de Clubes em 2025. A Seleção Brasileira nunca jogou no estádio.

Localização: Filadélfia, na Pensilvânia

Filadélfia, na Pensilvânia Capacidade: 69 mil

69 mil Ano de inauguração: 2003

Brasil x Haiti

19 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Field (Estádio da Filadélfia)

Hard Rock Stadium (Estádio de Miami)

Brasil irá jogar contra Escócia em Miami. Megan Briggs / Getty Images via AFP

Um dos estádios mais tradicionais dos Estados Unidos, o Hard Rock Stadium, e Miami, inaugurado como Joe Robbie Stadium, existe desde 1987. Assim como o MetLife, já recebeu jogos da Seleção — e deu sorte. Foram duas vitórias e um empate.

É a casa do Miami Dolphins, da NFL. No futebol, sediou a final da Copa América de 2024 e recebeu jogos do Mundial de Clubes em 2025.

O estádio faz parte de um complexo multiuso que também recebe competições de outros esportes, como o Masters 1000, de tênis, e um circuito de Fórmula 1.

Localização: Miami Gardens, na Flórida

Miami Gardens, na Flórida Capacidade: 65 mil

65 mil Ano de inauguração: 1987

Escócia x Brasil

24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium (Estádio de Miami)