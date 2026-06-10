Conheça o projeto social inspirado no Grêmio que formou centroavante da Seleção Brasileira

Igor Thiago soma dois gols em quatro jogos pelo Brasil. Rafael Ribeiro / CBF

Aos 24 anos, Igor Thiago vive um grande momento. O atleta foi o vice-artilheiro da Premier League 2025/26 defendendo o Brentford e hoje disputa uma vaga entre os titulares do ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

A trajetória do centroavante, porém, começou longe dos grandes palcos do futebol: na Cidade Ocidental, em Goiás, no projeto social Grêmio Ocidental. O nome não é coincidência: foi inspirado no Tricolor de Porto Alegre.

A Rádio Gaúcha entrevistou Sérgio Gonçalves, idealizador do projeto que hoje reúne mais de 150 jovens de baixa renda da região. Ele não apenas descobriu o centroavante, mas a relação entre os dois é tão próxima que o atleta o chama de "pai".

— Ele chega pra gente com oito anos, trazido pelo irmão. Com nove, ele perdeu o pai. Eu estava muito próximo e meio que assumo a paternidade de coração — lembra Sérgio.

Gonçalves ainda conta que a família era humilde e ele ajudava com chuteiras e viagens esportivas do então menino. Hoje, Igor Thiago é quem auxilia o projeto.

— Ele disse que é só ligar que ele compra. Quando eu preciso de bola, eu faço cotação, mando pra ele, ele paga e o pessoal vem entregar. Ele sempre ajudou. Fez o uniforme porque pra mim era difícil — revelou.

O projeto e o Grêmio

A Cidade Ocidental fica em Goiás, mas muito mais próximo de Brasília do que da capital Goiânia. Lá, em 1997, Sérgio e um amigo criaram o projeto social Flamenguinho, de futsal, inspirado no clube carioca.

— O Flamengo só perdia, aí a gente resolveu trocar para "Grêmio", porque o Grêmio só ganhava — contou rindo.

E não é só o nome. O escudo, as cores e os uniformes remetem ao Tricolor.

O projeto começou pelo futsal, origem inclusive de Igor Thiago. Quando o número de alunos estava próximo a 80, o Grêmio Ocidental mudou para o campo. Hoje, são mais de 150 meninos de baixa renda, que treinam três vezes na semana.

Igor Thiago e a Seleção

Aos 16 anos, o centroavante saiu do projeto social para jogar no Verê, do Paraná. Com destaque, ele foi para o Cruzeiro no ano seguinte, mas ainda pelas categorias de base.

Sérgio Gonçalves e Igor Thiago na época em que o atacante estava no Cruzeiro. Reprodução / Arquivo Pessoal

Em Belo Horizonte, Igor disputou a Série B. Fez gols que chamaram a atenção do Ludogorets, da Bulgária. O valor de venda foi cerca de R$ 3,6 milhões.

No leste europeu foram 55 jogos, 21 gols e cinco assistências. Assim, foi vendido ao Club Brugge, onde fez 55 partidas, marcou 29 vezes e deu seis passes para gols.

O Brentford o contratou em 2024 por 38 milhões de euros, a maior venda do futebol belga. São 25 gols e uma assistência em 48 partidas.

Além de ser o atual vice-artilheiro da Premier League atrás apenas de Haaland, Igor Thiago chegou à Seleção Brasileira. Isso não foi surpresa para Sérgio.

— Seleção Brasileira eu imaginava porque a gente sempre falou isso. Desde os oito anos a gente vinha falando que ele ia virar profissional. Quando ele tinha 16 pra 17 anos, um dia eu tava orando e falei pra ele bem assim: "Olha, você vai sair do Verê, vai pra um time de primeira divisão no Brasil e depois você vai ser vendido pra Europa. Você vai arrebentar e você vai ser Seleção". Eu falo isso em 2024.

Agora, a previsão vai além.

— Estou agora pedindo a Deus para que o gol do hexa venha do pé dele, tá? Grava aí, porque, se vier, você vai ter que me ligar — provocou rindo Sérgio.

Pela Amarelinha, Igor Thiago tem quatro jogos, dois gols e uma assistência. Ele briga pela titularidade com Matheus Cunha e Endrick no time de Ancelotti.