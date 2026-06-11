Conheça cinco jovens que podem ser a revelação da Copa do Mundo

Jogadores têm entre 17 e 21 anos. Montagem sobre fotos / Rafael Ribeiro/ CBF,Todd Kirkland,Armend Nimani,Juan Mabromata e Rodrigo Orepeza/ AFP

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11). E uma das perguntas que sempre dominam as discussões é: quem será o jogador revelação do torneio?

No último Mundial, a Argentina viu surgir um fenômeno na meia-cancha. Enzo Fernández, volante do Benfica e à época com 21 anos, foi considerado o melhor jogador jovem do torneio, o que encaminhou sua ida ao Chelsea.

Agora, outros candidatos postulam o feito. Veja abaixo cinco candidatos a revelação da Copa do Mundo de 2026.

Endrick

Endrick resolveu o jogo contra o Egito. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O primeiro nome da lista é de um brasileiro. Endrick, de 19 anos, começou a carreira no Palmeiras, chegou ao Real Madrid, mas acabou sendo emprestado para o Lyon, onde recuperou o protagonismo. Pela Seleção, tem quatro gols (sendo o último o da vitória sobre o Egito por 2 a 1) e uma assistência.

Nico Paz

Nico Paz foi um dos destaques do Como, da Itália. TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O argentino de 21 anos talvez seja o principal candidato a revelação. Nico Paz é um dos destaques do Como, da Itália, treinado por Cesc Fàbregas. Foi um dos responsáveis pela campanha que levou o time à Liga dos Campeões, numa das grandes surpresas da temporada europeia. Na Série A, marcou 12 gols e deu seis assistências.

— Individualmente, foi o principal jogador do Campeonato Italiano. Foi o cérebro de um time que jogava com inteligência e realizou uma campanha história. É um camisa 10 clássico — avalia Valter Junior, comentarista do Podcast Deu Liga, especializado em futebol europeu.

Kenan Yildiz

Kenan Yildiz joga na Juventus. ARMEND NIMANI / AFP

Outro jogador que atua na Itália. Ao lado do também jovem talentoso Arda Guller, o turco de 21 anos faz parte de uma geração que pode levar seu país longe na Copa. E também teve bons números na temporada: pela Juventus, foram 10 gols e seis assistências na Serie A.

Jorell Hato

Jorell Hato é zagueiro do Chelsea. JUAN MABROMATA / AFP

Ex-jogador do Ajax, o holandês de 20 anos é uma das esperanças de solidez defensiva para a seleção de Ronald Koeman. No início da temporada passada, foi contratado pelo Chelsea por R$ 276 milhões, e assinou contrato até 2032.

Gilberto Mora

Atacante atua no futebol mexicano. RODRIGO OROPEZA / AFP

O atacante do México é o mais jovem da lista. O jogador, de 17 anos, atua no futebol local. Antes da Copa, renovou contrato com o Tijuana. Seu valor de mercado é estimado em 10 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt. E pode valorizar ainda mais, caso o jogador faça uma boa Copa do Mundo.

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