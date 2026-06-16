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Conheça Cabo Verde, a sensação da Copa que tem quase a mesma população de Caxias do Sul

Cabo-verdianos falam português e vivem em arquipélago que conta com 10 ilhas, uma delas desabitada

Zero Hora

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