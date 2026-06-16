Conheça Cabo Verde, a sensação da Copa que tem quase a mesma população de Caxias do Sul

Um país constituído por 10 ilhas, sendo nove habitadas, 560 mil habitantes — 80 mil a mais do que Caxias do Sul — e uma seleção de futebol que fez história em sua primeira partida na Copa do Mundo. Cabo Verde esteve no centro do mundo após empatar sem gols contra a Espanha.
No entanto, ao olhar o mapa-múndi é possível encontrar o arquipélago a 620 quilômetros da costa oeste da África. Cabo Verde tem suas ilhas divididas em dois grupos: Barlavento, ao Norte, e Sotavento, ao Sul.
A capital cabo-verdiana é a Cidade da Praia, localizada na Ilha de Santiago, no grupo Sotavento. Já Mindelo, na Ilha de São Vicente, em Barlavento, é o local onde nasceu e cresceu o goleiro Vozinha, grande destaque diante da Espanha.
Os habitantes de Cabo Verde falam português, que é a língua oficial do país. No entanto, a mais falada pelos cabo-verdianos é o crioulo, que tem variações entre os grupos de Sotavento e Barlavento.
O país é voltado ao turismo e tem a pesca com papel econômico importante. Para os brasileiros que desejam visitar Cabo Verde, existem voos diretos, que são operados do Aeroporto Internacional do Recife.
Há também opções saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro, com escala em Recife ou conexão em Portugal.
Informações sobre Cabo Verde
- Localização: Arquipélago no Oceano Atlântico, próximo à costa oeste da África
- Capital: Cidade da Praia
- População: 560 mil habitantes
- Idioma oficial: Português
- Outros idiomas: Crioulo cabo-verdiano (falado pela maior parte da população)
- Moeda: Escudo cabo-verdiano (CVE)
- Independência: Tornou-se independente de Portugal em 5 de julho de 1975
- Principais ilhas: Santiago, Sal, Boa Vista, São Vicente e Fogo
- Ponto turístico famoso: O vulcão da ilha do Fogo, um dos símbolos do país
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