Você sabe tudo sobre a taça da Copa do Mundo? Além de ser o troféu mais desejado do futebol, ela tem detalhes curiosos que nem todo mundo conhece. Confira cinco fatos sobre essa joia esportiva:

Origem do design

A atual taça foi eleita em um concurso realizado em 1971, que contou com 53 escultores inscritos. O vencedor foi o italiano Silvio Gazzaniga, cujo trabalho se tornou símbolo do futebol mundial.

Gravação dos campeões

Mesmo com o Brasil sendo o maior campeão, é a Alemanha quem tem o nome gravado mais vezes — três conquistas desde que a taça foi adotada (1974, 1990 e 2014). Os nomes ficam discretos, na parte inferior do troféu.

Taça original ou réplica?

Os campeões levantam a taça original no pódio, mas não a levam para casa. Desde 2006, as seleções recebem uma réplica oficial após a cerimônia.

Material e medidas

Feita de ouro maciço 18 quilates, a taça mede 36,8 centímetros de altura. É um verdadeiro objeto de luxo.

E quanto pesa?

O peso surpreende: 6,175 kg — praticamente o mesmo que uma bola de boliche. Será que você conseguiria erguer com uma mão só?

Mais do que um troféu, a taça da Copa carrega décadas de histórias e símbolos que a tornam única no mundo do esporte.