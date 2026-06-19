Confira as seleções classificadas para a segunda fase da Copa do Mundo

Com a segunda rodada da fase de grupos em andamento, as primeiras seleções começam a garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo, que desta vez, inicia na fase de 16 avos de final.
Os Estados Unidos garantiram vaga nesta sexta-feira (19) ao vencer a Austrália por 2 a 0 e alcançar seis pontos (100% de aproveitamento).
O México, outro anfitrião do torneio, foi o primeiro time a conseguir a vaga. Os mexicanos venceram a Coreia do Sul por 1 a 0 na noite de quinta-feira, e com a segunda vitória chegaram aos 6 pontos garantindo matematicamente uma vaga.
No Grupo do Brasil, caso a Escócia vença Marrocos, também se garante na próxima fase. A Seleção Brasileira, mesmo que ganhe do Haiti, não tem chance de confirmar a classificação antecipada.
Confira os classificados
- México
- Estados Unidos
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