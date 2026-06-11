Confira quais as seleções mais caras da Copa do Mundo 2026

Franceses são os mais valiosos da Copa. Foto por FRANCK FIFE / AFP

A Copa do Mundo reúne os melhores jogadores do futebol mundial. Com eles, altos valores estão envolvidos. O Mundial de 2026 e seus participantes está avaliado em 17,49 bilhões de euros, cerca de R$ 104 bilhões. Apesar de grandes nomes atuarem com a camisa da Seleção Brasileira, o Brasil não está no top 5 de elencos mais caros do torneio.

O Brasil ocupa a sexta posição no ranking, com elenco avaliado em R$ 5,57 bilhões, bem distante da líder França, que tem um valor de mercado de R$ 9,21 bi, conforme o site Transfermarkt.

Os franceses são os únicos que possuem três jogadores no top 10 de mais valiosos da competição — Mbappé (3º), Olise (4º) e Doué (10º).

Curiosamente, um dos jogadores mais caros da Copa não é de uma das seleções que está entre as cinco mais valiosas do Mundial. Ao lado de Lamine Yamal, da Espanha, Haaland vale, conforme o portal, 200 milhões de euros, cerca de R$ 1,1 bi.

Elencos mais valiosos

1º - França - R$ 9,21 bi

2º - Inglaterra - R$ 8,09 bi

3º - Espanha - R$ 7,21 bi

4º - Portugal - R$ 5,96 bi

5º - Alemanha - R$ 5,80 bi