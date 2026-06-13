Confira a numeração do Brasil na Copa do Mundo 2026

O Brasil estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo. A partida inaugural é contra o Marrocos, no Estádio Met Life, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A seleção pentacampeã será comandada por Carlo Ancelotti. Confira a numeração da equipe convocada pelo italiano.
A numeração do Brasil para o Mundial
- 1 - Alisson
- 2 - Éderson
- 3 - Gabriel Magalhães
- 4 - Marquinhos
- 5 - Casemiro
- 6 - Alex Sandro
- 7 - Vinicius Jr.
- 8 - Bruno Guimarães
- 9 - Matheus Cunha
- 10 - Neymar Jr.
- 11 - Raphinha
- 12 - Weverton
- 13 - Danilo
- 14 - Bremer
- 15 - Léo Pereira
- 16 - Douglas Santos
- 17 - Fabinho
- 18 - Danilo Santos
- 19 - Endrick
- 20 - Lucas Paquetá
- 21 - Luiz Henrique
- 22 - Gabriel Martinelli
- 23 - Ederson
- 24 - Ibañez
- 25 - Igor Thiago
- 26 - Rayan
Copa do Mundo 2026
Curiosidade
O homem da camisa 2 do Brasil na Copa do Mundo será um volante. Convocado de última hora, Éderson, da Atalanta-ITA, herdará o número do lateral Wesley, cortado por lesão muscular na coxa esquerda.
Desta forma, pela primeira vez na história das Copas, o número, tradicionalmente associado à lateral direita será utilizado por um meio-campista.
Conforme o regulamento da Fifa, o atleta chamado para substituir alguém por lesão precisa obrigatoriamente utilizar a numeração do jogador lesionado.
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