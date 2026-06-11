Comunidade transforma escadaria com arte para a Copa do Mundo em Porto Alegre

Bairro Glória está em clima de Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

As ruas da Vila Graciliano, no bairro Glória, em Porto Alegre, ganharam as cores do Brasil em uma mobilização comunitária marcada pelo clima de Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira (11).

A ação, que é comum em todo o país durante a época do Mundial, reuniu moradores, jovens e crianças da comunidade na pintura de uma escadaria e de trechos da rua com símbolos como a taça, bandeira nacional e frases de incentivo rumo ao hexa – jornada que se inicia no sábado (13), contra o Marrocos.

A iniciativa foi organizada por Cristiane Silva de Oliveira, responsável pela cozinha solidária Prato Cheio. Segundo ela, a atividade busca ampliar o envolvimento dos jovens que já participam de projetos de muralismo no bairro e oferecer novas oportunidades de integração para a comunidade.

— O nosso projeto tem recebido muitos jovens, e essas atividades são muito importantes para tirar eles da rua. Sugeri para a gente pintar a rua e assistir juntos aos jogos — explica Cristiane.

Além das atividades culturais, a cozinha solidária Prato Cheio distribui marmitas três vezes por semana, durante o jantar. A comunidade está arrecadando doações de alimentos para manter o atendimento e também de tintas para ampliar as intervenções artísticas no bairro.

Devido à falta de recursos, foi realizada a pintura de apenas uma parte da rua nesta etapa.

Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo WhatsApp: (51) 98124-3980 ou Instagram @pratocheio_coz.solidaria.

Região Metropolitana

Em Gravataí, a Rua da Copa, na Frederico Grall, foi transformada em uma homenagem ao tetracampeonato de 1994, com mais de 400 m² de pinturas inspiradas na Seleção Brasileira e na paixão pelo futebol.

Em Novo Hamburgo, quem passa pela Rua João Pessoa encontra um Neymar gigante pintado no asfalto, que passou a ocupar o chão e a atenção de quem passa por ali. O painel, com 850 metros quadrados, foi criado por seis artistas – Rafael Jung, Nosg, Bart, Chimia, Joca e Jefferson – durante um evento realizado no último fim de semana.

A proposta foi levar para o espaço público referências visuais associadas à energia da Copa do Mundo.