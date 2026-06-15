Copa do Mundo

Na história
Notícia

Comparação com Neuer e milhares de seguidores: Vozinha viraliza após fechar o gol contra a Espanha

Goleiro de Cabo Verde foi o destaque no empate em 0 a 0 em duelo contra uma das favoritas da Copa do Mundo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS