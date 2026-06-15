Vozinha realizou sete defesas contra a Espanha. Roberto Chmidt / AFP

Cabo Verde fez história e empatou em 0 a 0 com a Espanha nesta segunda (15), em estreia do Grupo H. Este foi o primeiro duelo sem gols da Copa do Mundo de 2026 e o responsável por isso foi o goleiro cabo-verdiano Vozinha.

O arqueiro parou o badalado ataque da seleção espanhola ao realizar sete defesas durante todo o jogo.

Vozinha é atleta do Chaves, de Portugal, e tem 40 anos de idade. O goleiro alcançou o reconhecimento mundial após a incrível demonstração individual na estreia no Mundial.

O reflexo da magnitude da atuação de Vozinha na tarde desta quarta-feira pode ser medido, também, pelos números nos quais as suas redes sociais alcançaram. Antes do jogo contra a Espanha, o arqueiro tinha 50 mil seguidores em sua conta do Instagram. Após a partida, o jogador do Chaves já ultrapassava a marca de 1,6 milhões de seguidores.

Ao final do duelo, Vozinha se surpreendeu com os números atingidos e agradeceu aos brasileiros pelo apoio que a seleção de Cabo Verde vem recebendo.

— Muito obrigado. Os brasileiros sempre tiveram muito carinho pelo nosso país e sentimos isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, e agora que chegamos aqui temos sentido este carinho dos brasileiros e só temos a agradecer — falou o goleiro em entrevista à CazéTV.

Cabo Verde volta a campo no próximo domingo (21), às 19h, para mais uma pedreira pelo Grupo H da Copa do Mundo. O adversário da vez será o Uruguai, que enfrenta a Arábia Saudita nesta segunda-feira, às 19h.

Internet enlouqueceu

O goleiro também virou sensação em memes do pós-jogo. Perfis de redes sociais enalteceram a atuação de Vozinha e realizaram comparações com o lendário goleiro da Alemanha Manuel Neuer.

Além das semelhanças propostas, posts com tons descontraídos marcaram a repercussão do empate histórico entre Espanha e Cabo Verde.

Veja a repercussão da atuação de Vozinha: