Imagina perder o troféu da Copa do Mundo — e um cachorro virar herói ao encontrá-lo. Foi exatamente o que aconteceu antes do Mundial de 1966, realizado na Inglaterra.
Na época, a taça oficial da Copa, conhecida como Jules Rimet, era feita de ouro e estava exposta ao público em Londres. Até que alguém roubou o troféu, gerando pânico entre autoridades e organizadores. A federação inglesa chegou a preparar uma réplica, apenas para garantir que a premiação não fosse comprometida.
Dias depois, um episódio inusitado mudou a história: Pickles, um cachorro que passeava com seu dono, farejou algo atrás de um arbusto. Não era comida, mas a verdadeira taça Jules Rimet.
Graças ao faro aguçado de Pickles, a Inglaterra pôde premiar seus campeões na Copa que sediou — e o cão entrou para a história como símbolo da sorte e curiosidade do futebol.
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