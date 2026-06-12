Copa do Mundo

Injustiça?
Notícia

Como o goleiro Alisson lida com as críticas às vésperas da estreia da Seleção na Copa: "Cobranças são naturais"

Na partida contra o Marrocos, neste sábado, atleta gaúcho irá igualar Gilmar e Taffarel como os únicos da posição a atuar pelo Brasil em três Mundiais

Rodrigo Oliveira

De New Jersey

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS