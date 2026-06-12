Como o goleiro Alisson lida com as críticas às vésperas da estreia da Seleção na Copa: "Cobranças são naturais"

Alisson irá disputar sua terceira Copa do Mundo. Nelson Terme / CBF / Divulgação

Consagrado no futebol europeu e prestes a igualar Gilmar e Taffarel como único titular da Seleção em três Copas, o goleiro Alisson reconhece que não é unanimidade.

Vaiado no Maracanã na vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, no dia 31 de maio, e contestado por parte da imprensa e da torcida ao longo do ciclo, o gaúcho de Novo Hamburgo atribui as cobranças a um fator bem específico.

— As pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da Seleção conquistem títulos. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades. É natural. Cobranças são naturais. Injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol e do pacote de vestir essa camisa — declarou, ao ser perguntado sobre o tema por Zero Hora na entrevista coletiva de quinta-feira (11).

Título da Copa América

Campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 2019, quando também foi eleito melhor goleiro do mundo, o jogador lembrou que já conquistou um título pela Seleção. Porém, reconhece que falta um Mundial.

— Eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela Seleção Brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então, esse é o objetivo — completou.

Eliminações

Conforme avaliação de parte da imprensa, Alisson ficou "marcado" por ter sido o goleiro nas eliminações nas quartas das últimas duas Copas, para Bélgica e Croácia, em 2018 e 2022, respectivamente. Esse foi um dos questionamentos feitos ao atleta na entrevista.

— O futebol não permite a gente ficar remoendo derrotas, frustrações ou até erros. Na minha visão, quando se perde uma Copa do Mundo, não se perde por causa de um jogador. Eu não sei a intenção de quem critica ou traz ainda à tona esse tipo de questão. Mas isso, de maneira nenhuma, me assombra ou tira a minha confiança de que estou fazendo o trabalho da maneira certa — declarou o jogador.

Autoavaliação

Por fim, Alisson garantiu que nenhum crítico o cobra mais do que ele mesmo.

— Encaro as cobranças com naturalidade. Já disse outra vez: eu sou o meu maior crítico. Então ninguém daqueles que me criticam hoje em dia vai me criticar mais do que eu. Porém, a minha crítica é baseada em fatos do dia a dia, em uma leitura técnica, tática, psicológica. Enfim, ninguém me conhece mais do que eu mesmo nesse sentido — finalizou.