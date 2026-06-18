Como funcionará o rodízio de Ancelotti na escalação da Seleção durante a Copa

Seleção de Ancelotti enfrenta o Haiti na sexta-feira (19). DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, tem hoje um time com pelo menos oito titulares definidos. Os outros três serão alternados jogo a jogo de acordo com o adversário.

A informação foi revelada pelo lateral Danilo e fecha com o que o treinador vem aplicando nos jogos e nos treinos fechados em Morristown.

— Hoje em dia, todo time tem um "núcleo duro". Existem seis, sete ou oito jogadores que são os titulares e que jogam sempre. E existem outros três ou quatro que entram em uma rotação de acordo com o jogo, o adversário e a estratégia. Isso é o que se faz no futebol moderno. As estratégias mudam sempre em função do adversário — declarou o defensor.

Espinha-dorsal

Conforme apurado por Zero Hora, o goleiro Alisson, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e os atacantes Raphinha e Vinícius Júnior estão já há algum tempo consolidados na espinha-dorsal do treinador.

Logo, são pelo menos seis titulares afirmados.

Novos titulares

Além disso, após o empate com o Marrocos, na estreia, o próprio Danilo e o lateral-esquerdo Douglas Santos parecem ter desbancado Ibañez e Alex Sandro, respectivamente, e ingressado no "clube" dos titulares absolutos.

Com isso, o número de atletas consolidados já sobe para oito.

Casemiro pode sair

Em contrapartida, a presença de Fabinho no time nos últimos treinos fechados indica que Casemiro já não é absoluto no esquema do treinador e pode perder a vaga no meio-campo a depender do adversário.

Sobram ainda duas vagas.

Esquema influencia

Uma delas depende do esquema. Se Ancelotti quiser montar um 4-3-3, com a figura de um articulador, como foi o caso contra o Marrocos, o titular é o meia Lucas Paquetá.

Já se a opção for por pelo 4-2-4, com mais um ponta, como deve ocorrer contra o Haiti, Luiz Henrique será o escolhido.

Centroavante

A outra vaga é a de centroavante e também tem dois candidatos. Se a escolha for por um atacante de mobilidade, capaz de recompor como meia para Vinicius Júnior jogar mais perto do gol, o titular será Matheus Cunha. Porém, se Ancelotti quiser um 9 de referência, o escolhido será Igor Thiago.

Mistério até para os jogadores

O curioso é que nem os próprios atletas sabem da escalação até momentos antes do jogo.

— Hoje nós temos, muito provavelmente, 70% ou 80% do time definido para jogar na sexta. E ainda existem três ou quatro jogadores sobre os quais não se tem certeza. Isso pode acontecer por vários motivos: por uma indecisão do treinador, por uma questão tática, por uma questão física ou até por mania de treinador. Treinador tem uma cabeça maluca. Às vezes o jogador foi bem, mas o treinador toma decisões e faz escolhas que não têm uma explicação lógica para quem está de fora — explicou Danilo, sem economizar na sinceridade.

Provável escalação

O provável time da Seleção para o jogo contra os haitianos tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho (Casemiro) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Júnior.