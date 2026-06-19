Como funcionam as entidades que acolhem imigrantes haitianos em Porto Alegre

Haitianos, como Clodia Pierre, se reúnem em Porto Alegre para assistir a jogo do Brasil e refletem sobre desafios da migração. Duda Fortes / Agencia RBS

Dezenas de haitianos se reunirão na zona norte de Porto Alegre na fria noite desta sexta-feira (19). Partilharão as imagens de uma partida histórica para o Haiti. Compartilharão durante o jogo contra o Brasil, às 21h30min, o calor do acolhimento recebido no Rio Grande do Sul.

São parte de uma onda migratória iniciada na década passada. Buscam uma vida melhor. Se distanciam da instabilidade política, dos desastres naturais, da violência em larga escala e de altos índices de pobreza.

É o caso de Anne Mulceus Bruneau. Ela deixou o país caribenho depois do terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter, em 2010. Antes de entrar no Brasil, viveu na Venezuela junto com a mãe. São oito anos de Porto Alegre.

Ela é a presidente na capital gaúcha da Associação dos Haitianos no Brasil. A entidade acolhe e auxilia a comunidade haitiana na região. É uma conexão entre o Haiti e o novo mundo a ser vivido. Auxilia na adaptação, na obtenção de documentação e inserção no mercado de trabalho.

— A situação migratória, hoje em dia, é bem mais fácil de acesso. Quando cheguei, em 2017, não tinha curso de português. Não tinha uma associação para dar um respaldo. Eu não sabia onde que eu tinha que buscar meu direito. Mas ainda acredito que não seja o ideal, ainda falta uma pauta migratória — comenta.

Geraldino Kanhanga da Silva veio de Angola para estudar. Formado em administração de negócios internacionais, lidera a Casa dos Imigrantes e Refugiados do Rio Grande do Sul.

— A sociedade precisa ter essa sensibilidade de acolhimento, de entender que esses imigrantes não estão só numa condição de vulnerabilidade, mas que também são ativos. São ativos que vão contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da sociedade como um todo — explica.

Haitiana de 25 anos que vive em Porto Alegre, Clodia Pierre construiu uma nova vida no Brasil após deixar o país caribenho, onde cresceu com a família em meio a dificuldades econômicas. Filha de pais que migraram antes em busca de oportunidades, ela chegou grávida, sem falar português, e precisou aprender sozinha a se comunicar, estudar e se adaptar a uma nova cultura.

Hoje, formada, trabalhando como vendedora e também modelo, Clodia equilibra o orgulho de suas raízes com a gratidão pelo Brasil, carregando um forte vínculo com os dois países:

— Tenho um carinho pelo Brasil, mas o Haiti é o meu país — resume.

O idioma surge como a primeira barreira. Mas a maior preocupação é a inserção no mercado de trabalho. Além de gerar autonomia e iniciar o recomeço, aumenta a autoestima e faz o migrante se sentir parte do mundo em que vive.

De acordo com a presidente da associação, ainda há muitos haitianos para chegarem ao Brasil. Há 30 mil haitianos com visto eletrônico para fazerem a reunião familiar no Brasil. Um terço deles devem vir para o Rio Grande do Sul. A liberação para a entrada em território nacional vale por um ano. Até o data de vencimento, as famílias precisam angariar fundos para pagar os custos da viagem.