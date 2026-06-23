Braithwaite foi "comentarista por um dia" na Rádio Gaúcha. Nicholas Lyra / Agência RBS

Acostumado a disputar espaço com zagueiros, o atacante do Grêmio Martin Braithwaite viveu uma tarde diferente. Nesta segunda-feira (22), foi o convidado especial como comentarista da Rádio Gaúcha, na vitória da França sobre o Iraque, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Logo que chegou, Braithwaite fez uma espécie de "mini-peregrinação" por programas do Grupo RBS. Correu tanto quanto os domingos em que precisa escapar de marcações cerradas. Primeiro, participou do Vibe Copa, na Atlântida. Depois, esteve no Happy Hour Gre-Nal, no YouTube de Gaúcha Esportes.

Com a apresentação de Queki, torcedora identificada do Grêmio no Grupo RBS, a pergunta não poderia ser outra. E o atacante, claro, falou sobre o momento do Tricolor, e a expectativa pela volta:

— Temos que melhorar. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, temos que seguir. Queremos ganhar. Temos que sonhar, somos Grêmio, temos coisas importantes pela frente — projetou.

Já era 17h55min, cinco minutos antes de a bola rolar na Filadélfia, quando desceu as escadas para o terceiro andar, na Rádio Gaúcha.

Temos que sonhar, somos Grêmio, temos coisas importantes pela frente BRAITHWAITE Atacante do Grêmio

No caminho, um bate-papo rápido com a editora-chefe de live-streaming do Esporte do Grupo RBS, Amanda Munhoz, que citou os tempos de Espanyol, um dos clubes defendidos pelo dinamarquês na Europa:

— Estive em um jogo em 2024. Recém-contratado pelo Grêmio. E um torcedor disse: "Ele não pode sair! Queremos ele como presidente do Espanyol!" — relembrou Amanda.

Braithwaite defendeu as cores do Espanyol, na Europa. Espanyol / Divulgação

Messi e Mbappé

A bola estava prestes a rolar no Lincoln Financial Field quando o narrador da Gaúcha, Gustavo Manhago, anunciou o convidado especial para a transmissão de França x Iraque. Que agradeceu o convite e devolveu de forma espirituosa:

— Parabéns pela sua voz, é muito bonita — brincou, antes de comentar a expectativa sobre a partida, de fato — acho que a França leva. É favorita para a Copa. Um jogo em que têm que ganhar bem.

Braithwaite com a equipe de transmissão da Rádio Gaúcha para França x Iraque. Nicholas Lyra / Agência RBS

Braithwaite atuou com três atletas em campo pela seleção da França. Em 2018, com Koundé e Tchouameni, no Bourdeaux, e com Dembelé, no Barcelona. E citou o atacante, hoje no PSG, como o melhor entre os "humanos" com quem já jogou:

— Joga demais. Não quero colocar como o melhor que já joguei. Messi está fora desse mundo. O segundo é Dembelé, tem talento demais — elogiou. O craque francês, inclusive, foi autor de um dos gols da França sobre o Iraque nesta segunda-feira.

Messi está fora desse mundo. O segundo é Dembelé, tem talento demais BRAITHWAITE Atacante do Grêmio

O "bate-papo" foi interrompido pelo gol que abriu o placar. Aos 13 minutos, Mbappé finalizou de canhota e marcou um golaço. Braithwaite, que o enfrentou ainda nos tempos de Monaco, elogiou o francês:

— A velocidade dele já era diferenciada. Melhorou muito no PSG.

Dinamarca e o clima de Copa no Brasil

Braithwaite tem duas Copas do Mundo pela Dinamarca. Lorraine O'SULLIVAN / AFP

Braithwaite também lembrou os tempos de Copa com a Dinamarca. O atacante jogou dois mundiais, em 2018, na Copa da Rússia, e em 2022, na Copa do Catar, e disputou seis partidas.

A Dinamarca, aliás, esteve perto de ir para a Copa. Na fase de grupos, chegou a depender só de si, mas perdeu para a Escócia (hoje no grupo do Brasil), foi à repescagem e ficou fora após eliminação nos pênaltis para a República Tcheca.

Mas ele citou tempos mais distantes. Em 1998, a Dinamarca esteve no grupo do Brasil. Nas quartas de final, no mundial da França, vitória brasileira de virada por 3 a 2. Mas a torcida do garoto Braithwaite foi, à época, para a Seleção Brasileira:

— Foi um problema muito grande na época. Os dinamarqueses são muito patrióticos. Um menino com a cara pintada do Brasil, não tinha como — relembrou.

Braithwaite também citou o clima de Copa do Mundo no Brasil. Pela primeira vez, já que disputou dois mundiais, disse estar vivendo de fato um ambiente de Mundial:

— Quando estamos lá, só ficamos no hotel e no estádio. Agora é uma sensação totalmente diferente. Sinto mais a Copa, e a paixão de todos. No Brasil, é algo especial, feliz em ter essa experiência aqui — afirmou.

Após o gol, a chuva apertou na Filadélfia. E o ritmo do jogo caiu. As duas seleções foram ao intervalo com o placar em 1 a 0 e, na volta, o protocolo de tempestade foi ativado.

Pausa, também, para Braithwaite. Que atendeu a reportagem de GZH, escalou seu time ideal da Copa do Mundo, e até posou para fotos.

O jogo demorou mais de duas horas para voltar. E o atacante do Grêmio precisou ser liberado. Mas não deixou de avaliar sua própria participação e responder sobre o que é mais difícil: comentar ou entrar em campo?

— Para mim é mais fácil dentro do campo. Aqui fora, é difícil — brincou, antes de se despedir e se preparar para retomar a função a que está acostumado a exercer, a de atacante do Grêmio.