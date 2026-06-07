Como ficará a lateral direita da Seleção na Copa após o corte de Wesley

O corte de Wesley criou um problema para o técnico Carlo Ancelotti na lateral direita da Seleção Brasileira. O treinador tem agora apenas duas opções para a função na Copa do Mundo: Danilo, que atua na zaga no Flamengo, e o gaúcho Iban̈ez, que também é zagueiro, mas pode jogar improvisado no flanco direito.
Curiosamente, Ancelotti optou por chamar para o lugar de Wesley o volante Éderson, da Atalanta, abrindo mão de Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, os outros laterais-direitos que estavam na pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa.
Na lateral, tanto Danilo quanto Iban̈ez têm perfil mais marcador, característica bem diferente da de Wesley, que é ofensivo e apoiador. A tendência é de que haja na Copa uma disputa entre os dois atletas.
Nos amistosos de março, contra França e Croácia, Ibañez, que atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi utilizado preferencialmente na lateral por Ancelotti.
Contra os franceses, o gaúcho entrou na vaga de Wesley, que curiosamente também deixou o campo lesionado na ocasião. Já diante dos croatas, o zagueiro iniciou como titular no flanco direito, com Danilo entrando apenas no segundo tempo em seu lugar.
Já no segundo tempo da vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, no último dia 31, Ancelotti fez testes na equipe e utilizou Ibañez como lateral-direito, com Danilo compondo a zaga ao lado de Léo Pereira.
Contudo, na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, nesse sábado (6), Iban̈ez formou a dupla de zaga ao lado de Marquinhos e, quando Wesley foi substituído por lesão, foi Danilo quem entrou em seu lugar no flanco direito.
A partir de segunda (8), com a retomada dos treinamentos da Seleção no CT do New York Red Bull, em Morristown, Carlo Ancelotti terá cinco atividades para escolher, entre Danilo e Iban̈ez, quem será o lateral-direito titular do Brasil na estreia na Copa do Mundo, no sábado (13), contra o Marrocos.
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