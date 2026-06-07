Copa do Mundo

E agora, treinador?
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Como ficará a lateral direita da Seleção na Copa após o corte de Wesley

Técnico Carlo Ancelotti convocou volante Éderson para o lugar do defensor, que sofreu lesão muscular durante o amistoso contra o Egito e está fora do Mundial

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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