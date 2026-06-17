Como está o recorde de gols em Copas do Mundo; entenda quem pode superar Messi e Klose

A primeira rodada da Copa do Mundo deixou Mbappé e Messi mais perto de alcançarem, de forma isolada, a artilharia da história dos Mundiais.
O francês, contra Senegal, fez dois gols e se igualou a Müller com 14, ficando na quarta posição do ranking. O argentino marcou três vezes contra a Argélia e alcançou Klose como quem mais marcou em Copas — 16 gols.
Caso ambos cheguem à final, terão mais sete partidas em busca do recorde isolado. Os três jogadores que seguem em atividade e estão mais próximos dos atacantes são Harry Kane, da Inglaterra; Cristiano Ronaldo, de Portugal; e Neymar, do Brasil.
CR7 passou em branco na estreia de Portugal nesta quarta, enquanto o brasileiro ainda não jogou. Eles têm oito gols. Já o inglês Harry Kane fez dois na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2 e chegou a 10 gols. A metade deles da marca da cal, o que o tornou o maior goleador batendo pênalti nos Mundiais.
Ranking de gols na história das Copas
- 1º - Klose (Alemanha) e Messi (Argentina) - 16 gols
- 3º - Ronaldo (Brasil) - 15 gols
- 4º - Müller (Alemanha) e Mbappé (França) - 14 gols
- 6º - Just Fontaine (França) - 13 gols
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