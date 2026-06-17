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Como está o recorde de gols em Copas do Mundo; entenda quem pode superar Messi e Klose

Camisa 10 da Argentina alcançou o alemão na primeira partida do Mundial, quando marcou três vezes contra a Argélia

Zero Hora

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