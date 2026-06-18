Como está a situação das seleções favoritas da Copa do Mundo após a primeira rodada

Alemanha goleou Curaçao na estreia. Foto por LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

As seleções consideradas favoritas a vencer a Copa do Mundo já estrearam no torneio de seleções. Nenhuma delas abriu o Mundial com derrota. Alemanha, França, Argentina e Inglaterra venceram. Portugal, Espanha decepcionaram e marcaram passo logo na primeira partida contra seleções de menor tradição. Brasil e Holanda também não conseguiram os três pontos na rodada inicial.

Primeira das favoritas a estrear, o Brasil ficou apenas no empate com Marrocos em Nova Jersey. Ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, o gol ficou por conta de Vini Jr. O 1 a 1 deixou a equipe de Carlo Ancelotti na terceira posição do grupo C, com apenas um ponto.

O placar mais elástico ficou por conta da Alemanha. Jogando contra a estreante Curaçao, os europeus anotaram mais um 7 a 1 e lideram o grupo E pelo saldo de gols (6 contra 1 da Costa do Marfim).

Contra a sensação japonesa, a Holanda, que busca seu primeiro título mundial, empatou em 2 a 2 e ocupa a terceira colocação no grupo F. O duelo da segunda rodada será justamente contra a Suécia, líder da chave.

A Península Ibérica terminou a primeira rodada triste. A Espanha parou no goleiro Vozinha e apenas empatou com a emergente seleção de Cabo Verde. A Fúria ocupa a lanterna do grupo. Os vizinhos portugueses também empataram, mas com a República Democrática do Congo. Ainda assim, são vice-líderes, com um ponto.

A França passou trabalho, mas contou com dois gols de Mbappé para vencer Senegal por 3 a 1. Os franceses são segundo no grupo I, atrás da Noruega.

A Argentina, por sua vez, venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. O camisa 10 igualou Klose e tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols marcados.

Por fim, talvez a Inglaterra tenha feito a melhor atuação coletiva da primeira rodada da Copa. Jogando contra a Croácia, terceira colocada em 2022, fizeram 4 a 2 e empolgaram os torcedores ingleses.



