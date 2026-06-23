Como Cannavaro assumiu o Uzbequistão para a Copa do Mundo

Enquanto a Itália ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, Fabio Cannavaro, capitão da "Squadra Azzurra" que foi campeão no Mundial da Alemanha em 2006, comanda o Uzbequistão.
Cannavaro, 52 anos, iniciou sua carreira como treinador em 2014, longe da Itália. Foi na China, pelo Guangzhou Evergrande. Ele também trabalhou como técnico na Arábia Saudita, Itália e Croácia.
Chegada ao Uzbequistão
A oportunidade de comandar o Uzbequistão surgiu apenas em outubro do ano passado. Quando ele assumiu o cargo, os "Lobos Brancos" já haviam se classificado para a Copa do Mundo — a primeira do país na história.
Após assinar um contrato de dois anos com a Federação de Futebol do Uzbequistão, o italiano escolheu a capital, Tashkent, como sua base de operações para desenvolver um plano de trabalho voltado, entre outras coisas, a incutir "a ética de trabalho do futebol europeu".
Derrota na estreia
Ele estreou com uma derrota por 2 a 1 para o Uruguai, em outubro de 2025.
Cannavaro chegou à Copa do Mundo da América do Norte tendo comandado o Uzbequistão em apenas oito amistosos. Seu retrospecto é de duas vitórias, três empates e três derrotas. No Mundial, estreou com derrota para Colômbia por 3 a 1. Neste momento, vai perdendo para Portugal.
O país ainda terá República Democrática do Congo na primeira fase da Copa do Mundo.
No atual ranking da Fifa, o Uzbequistão ocupa a 51ª posição, atrás de Portugal (5º) e Colômbia (14º).
— Há muita diferença — reconheceu Cannavaro.
Sem bronca
Ao chegar aos Estados Unidos, Cannavaro negou relatos de que a delegação uzbeque teria sido submetida a procedimentos de imigração ofensivos. "Não houve escândalo nem tratamento indigno", garantiu.
Conheça o Uzbequistão
Localizado na Ásia Central, o Uzbequistão é um país de 38 milhões de habitantes que jamais participou de uma Copa do Mundo de futebol. Também nunca conquistou o campeonato de sua confederação.
— Somos uma federação pequena —, disse Cannavaro no dia do sorteio do Mundial.
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