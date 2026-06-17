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Comemoração dos colegas, agradecimento a Deus e indícios sobre retorno: em vídeo, os bastidores do treino de Neymar

Nesta quarta (17), atacante realizou trabalhos físicos individuais sob coordenação do preparador físico Cristiano Nunes e participou de uma roda de bobinho

Rodrigo Oliveira

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