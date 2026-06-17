Comemoração dos colegas, agradecimento a Deus e indícios sobre retorno: em vídeo, os bastidores do treino de Neymar

O treino da Seleção Brasileira nesta quarta (17) marcou uma espécie de "renascimento" de Neymar em meio à Copa do Mundo 2026.

Ao menos, o grupo de jogadores tratou desta forma. Afinal, antes da atividade, o atleta passou por um corredor de tapas feito pelos companheiros.

Normalmente, são "alvos" desse tipo de celebração os atletas que estão de aniversário, o que não é o caso de Neymar.

Porém, na avaliação do elenco, o retorno do camisa 10 aos gramados merece uma comemoração especial.

Há um mês afastado em função de uma lesão na panturrilha direita, Neymar foi um dos últimos a ingressar no gramado do CT do New York Red Bulls, acompanhado do zagueiro Marquinhos e do meia-atacante Raphinha.

Neste momento, o atacante dirigiu-se aos jornalistas e perguntou, sorrindo: "Estavam com saudades?".

Na sequência, o jogador entrou no campo, agachou-se, tocou a mão direita no gramado e, depois, ergueu os dois braços para o alto, em um gesto de agradecimento a Deus.

Na parte aberta do treino, a atividade de Neymar foi dividida em duas partes.

Na primeira, o atleta fez trabalhos individuais sob supervisão do coordenador de preparação física Cristiano Nunes, com quem trocou passes, dominou a bola com o peito e a devolveu com ela ainda no ar.

Já na segunda, o jogador participou de uma roda de bolinho, embora ainda sem se envolver em divididas.





Retorno mais próximo

Diante deste cenário, o treino deu dois indícios sobre o retorno do atacante aos jogos.

Por um lado, a participação do preparador físico indica que o atleta já superou a fase de tratamento médico e reabilitação e prioriza agora recuperar o condicionamento físico.

Por outro, o fato de ainda realizar atividades isoladas ou com restrições de contato apontam que o jogador não está pronto para a intensidade de um jogo, o que não deve ocorrer nos próximos dias, dado o pouco tempo de trabalho.

Dessa forma, o prognóstico aponta que Neymar ainda estará fora do jogo contra o Haiti, na sexta (19), na Filadélfia, e tem chance de ficar no banco na terceira rodada, contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Porém, a previsão é de que o atacante esteja em plena forma apenas na fase de mata-mata.