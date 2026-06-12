Copa do Mundo

Legião de "brasileiros"
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Com zagueiro do Grêmio e ex-meia do Inter, Paraguai abre a Copa para os sul-americanos; veja o que esperar 

Seleção Albirroja tem sete jogadores que atuam no futebol do Brasil e terá grupo complicado com EUA, Turquia e Austrália

Alex Torrealba

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