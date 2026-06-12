Com zagueiro do Grêmio e ex-meia do Inter, Paraguai abre a Copa para os sul-americanos; veja o que esperar 

Maurício em campo pela seleção paraguaia. DANIEL DUARTE / AFP

O Paraguai tem uma legião de "brasileiros" para disputar a Copa do Mundo de 2026. Dos 26 convocados pelo técnico Gustavo Alfaro, sete atuam no futebol brasileiro e dois têm ligação com a dupla Gre-Nal.

Na estreia no Mundial, nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), contra os Estados Unidos, os atletas que atuam no nosso futebol terão papel importante para a Albirroja buscar a classificação no Grupo D.

O zagueiro Balbuena, do Grêmio, talvez seja o jogador com menos espaço dentro de campo, mas é fundamental pela experiência e liderança no grupo. Por outro lado, a grande novidade é o ex-Inter Maurício, que nasceu no Brasil, mas se naturalizou paraguaio porque seu pai nasceu no país vizinho.

Atualmente no Palmeiras, o meia é visto como uma alternativa importante para Alfaro, que não deve contar com Julio Enciso — principal criador da seleção — 100% fisicamente. O atacante sofreu uma lesão no último amistoso, mas treinou com bola e deve estar em campo na estreia.

Gustavo Gómez é o capitão paraguaio. DANIEL DUARTE / AFP

Além de Maurício, outros dois palmeirenses têm papel importante no Paraguai. O zagueiro Gustavo Gómez é o capitão do time e principal esperança de uma defesa sólida ao longo do torneio. Na frente, Ramón Sosa é alternativa do banco de reservas para mudar o jogo no segundo tempo.

Os paraguaios ainda contam com o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, o meia Damián Bobadilla, do São Paulo, e o atacante Isidro Pitta, do Bragantino.

Depois de encarar os EUA, o Paraguai terá a Turquia na segunda rodada, no dia 20 de junho, e a Austrália como terceira adversária, no dia 25.