O Brasil está escalado para a estreia na Copa do Mundo. A primeira seleção "mundialista" de Carlo Ancelotti foi conhecida uma hora e meia antes da partida contra o Marrocos, programada para às 19h deste sábado (13), em Nova Jersey.
E o time terá três gaúchos como titulares. Alisson e Raphinha já eram esperados. No entanto, Ibañez na lateral-direita era dúvida. Ele foi confirmado entre os titulares. Igor Thiago também começa no lugar de Matheus Cunha.
Assim, o Brasil vai a campo com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.
No banco de reservas, ficam Weverton, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson S., Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Rayan.
A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa. Às 22h, a conclusão da chave, com Haiti x Escócia, em Boston.
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