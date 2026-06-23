Com retorno de Alisson, Brasil fecha preparação para jogo contra a Escócia 

O Brasil fechou a preparação para o jogo contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília) com um último treino realizado na manhã desta terça-feira (23), em Nova Jersey. O goleiro Alisson, poupado da atividade de segunda, participou normalmente.
Neymar trabalhou com o grupo mais uma vez. Ele deve ser relacionado pela primeira vez nesta Copa do Mundo. A única ausência foi Raphinha, lesionado.
O substituto do atacante do Barcelona é o mistério da escalação de Carlo Ancelotti para o duelo diante dos escoceses. Luiz Henrique, Rayan e Gabriel Martinelli são opções.
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