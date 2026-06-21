Com mudanças e sem Rochet, Uruguai está escalado para encarar Cabo Verde de Vozinha

Goleiro do Inter ainda não entrou em campo no Mundial. @Uruguay / Twitter / Reprodução

O Uruguai está escalado para enfrentar Cabo Verde pela segunda rodada da Copa do Mundo. As seleções jogam a partir das 19h deste domingo (21), em Miami, em partida válida pelo Grupo H.

Assim como na primeira rodada, o empate em 1 a 1 contra a Arábia Saudita, o técnico Marcelo Bielsa deixou Rochet, goleiro do Inter, no banco de reservas. Fernando Muslera segue como titular.

Em contrapartida, há duas alterações no time em relação à estreia. Na lateral esquerda, Sanabria ganha a posição de Viña. Já no ataque, Canobbio, do Fluminense, entra no lugar de Darwin Nuñez.

Com a vitória da Espanha, neste domingo, os europeus assumiram a liderança da chave, com quatro pontos. Em caso de vitória, o Uruguai pode alcançar a mesma pontuação, mas teria de superar no saldo. Na última rodada, as equipes se enfrentam.

Do lado de Cabo Verde, o destaque é o goleiro Vozinha, que será titular mais uma vez. Após ser protagonista no empate sem gols contra a Espanha, na primeira rodada, o arqueiro ganhou 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

O Uruguai vai a campo com: Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Ugarte, Rodrigo Bentancur e Valverde; Canobbio, Maxi Araújo e Viñas.