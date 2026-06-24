Com joia no ataque, Brasil está escalado para enfrentar a Escócia

O Brasil está escalado para o jogo contra a Escócia. Para a partida desta quarta-feira (24), válida pela última rodada do grupo C, em Miami, o técnico Carlo Ancelotti precisava, obrigatoriamente, mexer no ataque.
E optou pela joia, o jovem Rayan, atacante do Bornemouth, na função. Raphinha, machucado, estava fora da partida.
Escalação
Assim, o Brasil está escalado com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.
No banco de reservas, Neymar aparece pela primeira vez. Assim, ficam à disposição de Ancelotti: Weverton; Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson S., Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago.
O jogo vale a classificação para a segunda fase para a Seleção. Marrocos e Haiti se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no mesmo horário, na outra partida da chave.
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