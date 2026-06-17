Copa do Mundo

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Com histórico de lesões, Neymar disputou apenas 17 jogos por temporada nos últimos três anos

Desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, atacante da Seleção Brasileira sofreu cinco lesões, sendo três musculares. O atacante está sendo preparado para a fase mata-mata da Copa do Mundo

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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