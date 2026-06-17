Com histórico de lesões, Neymar disputou apenas 17 jogos por temporada nos últimos três anos

Titular do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior participou de 62 jogos na última temporada. O número supera todas as partidas disputadas por Neymar nos últimos três anos somados.
Desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, o atacante do Santos sofre com o fantasma das lesões: foram cinco no período, sendo três musculares.
No total, o atleta de 34 anos entrou em campo no período em 50 partidas, uma média de apenas 16,67 jogos por temporada.
O histórico é levado em conta pelo departamento médico da Seleção, que adota cautela ao liberar o jogador para ser utilizado por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.
Neymar recupera-se de uma lesão muscular na panturrilha direita e ainda não atuou sob o comando do italiano.
A prioridade é garantir que, ao retornar, o atacante não volte a sentir o problema que o afasta de treinos e jogos desde o dia 17 de maio, quando o Santos perdeu para o Coritiba por 3 a 0.
Em retreinamento físico, Neymar está fora do jogo desta sexta (19) contra o Haiti, na Filadélfia, e é dúvida para a partida contra a Escócia, no dia 24, em Miami.
Porém, o atacante é preparado para atuar em plena forma apenas na fase mata-mata do Mundial.
Raio-X das lesões e das temporadas de Neymar desde agosto de 2023
2023 a 2024: Lesão grave e apenas sete jogos pelo Al-Hilal
Ruptura de ligamento e de menisco
- Em 17 outubro de 2023, dois meses após ter assinado com o Al-Hilal, Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em um jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, ficando fora dos gramados por 11 meses. Ele voltaria atuar pelo clube saudita apenas no dia 21 de outubro do ano seguinte.
Lesão muscular na coxa direita
- Após se recuperar da lesão no joelho esquerdo, porém, Neymar entrou em apenas duas partidas pelo Al-Hilal, válidas pela Liga dos Campeões da Ásia. Em 6 novembro de 2024, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita, com previsão de parada de quatro a seis semanas. Porém, o brasileiro não voltaria mais a atuar pelo clube saudita, acertando o retorno ao Santos para a temporada seguinte.
*No total, em um ano e meio, o jogador disputou apenas sete jogos pelo Al-Hilal, com um gol e três assistências.
2025: Santos (primeira temporada)
Lesão muscular na coxa esquerda com recidiva
- Após retornar ao Santos, Neymar marcou três gols nos seus sete primeiros jogos pelo Paulistão. No dia 6 de março de 2025, porém, o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ficando fora das semifinais e da final do Estadual e de duas rodadas do Brasileirão. Inicialmente, o atacante ficou pouco mais de um mês fora dos gramados.
- Porém, após atuar por alguns minutos em duas partidas do Brasileirão, contra Fluminense e Atlético-MG, nos 13 e 17 de abril, respectivamente, o atleta voltou a sentir a lesão ficando novamente mais de um mês afastado. Ao retornar, no dia 23 de maio, contra o CRB, pela Copa do Brasil, o atacante disputou 14 jogos em sequência, marcando três gols.
Lesão muscular na coxa direita
- No dia 19 de setembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ficando mais um mês e meio fora dos campos. Ao retornar, porém, no dia 1 de novembro, contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, o atleta disputou sete jogos seguidos, marcando cinco gols, incluindo um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude. Ao final de seu primeiro ano de volta à Vila Belmiro, terminaria com 11 gols e quatro assistências.
Lesão no menisco
- Em novembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Ao final da temporada, foi submetido a uma artroscopia, ficando fora dos primeiros jogos do Paulistão e do Brasileirão de 2026.
2026: Santos (segunda temporada)
Lesão muscular na panturrilha
- Em 2026, Neymar tem seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos. No dia 17 de maio, um dia antes de ser convocado para a Copa do Mundo, o jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita na derrota para o Coritiba. Mesmo assim, foi mantido no grupo da Seleção Brasileira e faz tratamento para atuar na partida contra a Escócia, na terceira rodada.
Total
2023/2024: Al-Hilal
- 5 jogos, 1 gol e 2 assistências
2024: Al-Hilal
- 2 jogos, 0 gols e o assistências
2025: Santos
- 28 jogos, 11 gols e 4 assistências
2026: Santos
- 15 jogos, 6 gols e 4 assistências
Total nos últimos três anos
- 50 jogos, 18 gols e 10 assistências