Com histórico de lesões, Neymar disputou apenas 17 jogos por temporada nos últimos três anos

Neymar convive com problemas musculares. CARL DE SOUZA / / AFP

Titular do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior participou de 62 jogos na última temporada. O número supera todas as partidas disputadas por Neymar nos últimos três anos somados.

Desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, o atacante do Santos sofre com o fantasma das lesões: foram cinco no período, sendo três musculares.

No total, o atleta de 34 anos entrou em campo no período em 50 partidas, uma média de apenas 16,67 jogos por temporada.

O histórico é levado em conta pelo departamento médico da Seleção, que adota cautela ao liberar o jogador para ser utilizado por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

Neymar recupera-se de uma lesão muscular na panturrilha direita e ainda não atuou sob o comando do italiano.

A prioridade é garantir que, ao retornar, o atacante não volte a sentir o problema que o afasta de treinos e jogos desde o dia 17 de maio, quando o Santos perdeu para o Coritiba por 3 a 0.

Em retreinamento físico, Neymar está fora do jogo desta sexta (19) contra o Haiti, na Filadélfia, e é dúvida para a partida contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Porém, o atacante é preparado para atuar em plena forma apenas na fase mata-mata do Mundial.

Raio-X das lesões e das temporadas de Neymar desde agosto de 2023

2023 a 2024: Lesão grave e apenas sete jogos pelo Al-Hilal

Ruptura de ligamento e de menisco

Em 17 outubro de 2023, dois meses após ter assinado com o Al-Hilal, Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em um jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, ficando fora dos gramados por 11 meses. Ele voltaria atuar pelo clube saudita apenas no dia 21 de outubro do ano seguinte.

Lesão muscular na coxa direita

Após se recuperar da lesão no joelho esquerdo, porém, Neymar entrou em apenas duas partidas pelo Al-Hilal, válidas pela Liga dos Campeões da Ásia. Em 6 novembro de 2024, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita, com previsão de parada de quatro a seis semanas. Porém, o brasileiro não voltaria mais a atuar pelo clube saudita, acertando o retorno ao Santos para a temporada seguinte.

*No total, em um ano e meio, o jogador disputou apenas sete jogos pelo Al-Hilal, com um gol e três assistências.

2025: Santos (primeira temporada)

Lesão muscular na coxa esquerda com recidiva

Após retornar ao Santos, Neymar marcou três gols nos seus sete primeiros jogos pelo Paulistão. No dia 6 de março de 2025, porém, o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ficando fora das semifinais e da final do Estadual e de duas rodadas do Brasileirão. Inicialmente, o atacante ficou pouco mais de um mês fora dos gramados.

No dia 6 de março de 2025, porém, o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ficando fora das semifinais e da final do Estadual e de duas rodadas do Brasileirão. Inicialmente, o atacante ficou pouco mais de um mês fora dos gramados. Porém, após atuar por alguns minutos em duas partidas do Brasileirão, contra Fluminense e Atlético-MG, nos 13 e 17 de abril, respectivamente, o atleta voltou a sentir a lesão ficando novamente mais de um mês afastado. Ao retornar, no dia 23 de maio, contra o CRB, pela Copa do Brasil, o atacante disputou 14 jogos em sequência, marcando três gols.

Lesão muscular na coxa direita

No dia 19 de setembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ficando mais um mês e meio fora dos campos. Ao retornar, porém, no dia 1 de novembro, contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, o atleta disputou sete jogos seguidos, marcando cinco gols, incluindo um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude. Ao final de seu primeiro ano de volta à Vila Belmiro, terminaria com 11 gols e quatro assistências.

Lesão no menisco

Em novembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Ao final da temporada, foi submetido a uma artroscopia, ficando fora dos primeiros jogos do Paulistão e do Brasileirão de 2026.

2026: Santos (segunda temporada)

Lesão muscular na panturrilha

Em 2026, Neymar tem seis gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos. No dia 17 de maio, um dia antes de ser convocado para a Copa do Mundo, o jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita na derrota para o Coritiba. Mesmo assim, foi mantido no grupo da Seleção Brasileira e faz tratamento para atuar na partida contra a Escócia, na terceira rodada.

Total

2023/2024: Al-Hilal

5 jogos, 1 gol e 2 assistências

2024: Al-Hilal

2 jogos, 0 gols e o assistências

2025: Santos

28 jogos, 11 gols e 4 assistências

2026: Santos

15 jogos, 6 gols e 4 assistências

Total nos últimos três anos