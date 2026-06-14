Com grupo do Brasil de olho, Holanda e Japão empatam na estreia da Copa do Mundo

Confronto teve equilíbrio do início ao fim. ARIC BECKER / AFP

Em um dos jogos mais aguardados da primeira fase, Holanda e Japão empataram em 2 a 2 neste domingo (14), em Dallas, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

Na primeira etapa, a Holanda não conseguiu superar o goleiro Zion Suzuki, que fez duas defesas em finalizações dentro da área. Do lado do Japão, as principais oportunidades pararam na rede pelo lado de fora.

Já no segundo tempo, as duas equipes conseguiram marcar em pouco tempo de diferença. Aos cinco minutos, Gravenberch cruzou na cabeça de Van Dijk, que abriu o placar para os europeus.

Os asiáticos buscaram o empate seis minutos depois com Keito Nakamura, em chute de fora da área que desviou em Van Hecke e enganou o goleiro Verbruggen.

Já aos 18 minutos, a Holanda voltou à frente do placar. No lado direito da área, Summerville, que disputou apenas o terceiro jogo pela seleção, cortou para o meio e bateu no canto com a perna canhota. A bola bateu na trave e morreu no fundo das redes: 2 a 1.

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Mas o Japão não desistiu. Aos 44 minutos, Ogawa cabeceou forte após cobrança de escanteio, e a bola desviou em Kamada antes de entrar: 2 a 2.

Esta foi a segunda partida entre as duas seleções na história das Copas. Em 2010, na África do Sul, também na fase de grupos, a Holanda venceu por 1 a 0, com gol de Wesley Sneijder. Depois, a seleção terminaria o Mundial como vice-campeã.

Grupo F interessa ao Brasil

A partida era de interesse da Seleção Brasileira, já que, se terminar em primeiro ou segundo lugar no Grupo C, irá cruzar com uma equipe do Grupo F.

Holanda e Japão são tratadas como favoritas na chave, o que pode colocá-las como possíveis adversárias do Brasil na segunda fase. Também neste domingo, às 23h, as outras duas equipes da chave, Suécia e Tunísia, se enfrentam em Monterrey, no México.

A Holanda volta a entrar em campo no sábado (20), às 14h, contra a Suécia. Já o Japão encara a Tunísia no domingo (21), à 1h.