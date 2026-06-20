Copa do Mundo

1 a 0
Notícia

Com gol mais rápido da Copa, Marrocos vence a Escócia e lidera o grupo da Seleção Brasileira

Time africano precisou de apenas 1 minuto e 10 segundos para abrir o placar em Boston

João Praetzel

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