Com gol mais rápido da Copa, Marrocos vence a Escócia e lidera o grupo da Seleção Brasileira

Para quem dizia que o grupo do Brasil na Copa do Mundo era fácil, o jogo entre Marrocos e Escócia mostrou o nível técnico das duas equipes. Melhor para os marroquinos que, com gol logo no segundo minuto da partida, fizeram 1 a 0 nos europeus no Foxborough Stadium, em Boston.
Saibari, o mesmo que marcou na estreia, fez o gol solitário do confronto. Com o resultado, o Marrocos assumiu a liderança do grupo C, com quatro pontos, ultrapassando os escoceses, que ficam com três. A Seleção pode ultrapassar os africanos caso vença o Haiti e tire o saldo de gols — um contra 0, momentaneamente.
Semifinalistas em 2022, os marroquinos reforçaram a boa atuação do jogo contra o Brasil. Logo a 1min10s, Brahim Díaz achou Saibari dentro da área, o atacante soltou chute forte para abrir o placar em Boston.
Os africanos seguiram pressionando e, por muito pouco, não ampliaram o marcador ainda na primeira etapa.
A Escócia, por outro lado, pareceu acordar na reta final do primeiro tempo. McGinn chegou a ter a oportunidade de empatar, mas chutou longe do gol de Bono.
Nos últimos 45 minutos, a lógica da partida se inverteu. Enquanto os marroquinos saíam nos contra-ataques, a Escócia se atirava para a frente em busca do empate.
Aos 39, McTominay recebeu no lado direito do ataque, invadiu a área sozinho e soltou um bomba, que foi desviada para fora.
Nada disso, no entanto, foi suficiente para a Escócia seguir invicta na Copa do Mundo.
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