Um Haiti x Escócia não é daqueles jogos que geram grande expectativa. Mas Copa do Mundo é diferente. Os torcedores de Foxborough, nas proximidades de Boston, viram neste sábado (13) uma partida com chances para os dois lados e que terminou com vitória dos escoceses por 1 a 0.
O gol do triunfo foi marcado aos 28 minutos do primeiro tempo. John McGinn recebeu na área e concluiu. A bola ainda desviou em dois zagueiros haitianos e morreu no fundo do gol.
Melhor do que Zidane? É assim que McGinn é reverenciado por torcedores da Escócia e do Aston Villa, clube que defende na Premier League. Como a homenagem em forma de cântico surgiu? Pouco importa.
Do lado do Haiti, mesmo derrotado, há o que comemorar. Cotado com um dos saco de pancadas da competição, levou perigo em alguns momentos, principalmente com velocidade pelos lados.
E como ficou o Grupo C?
Na volta do intervalo, o Haiti seguiu ousado. A Escócia apostava na força física. Aos poucos, o ritmo foi caindo.
Querendo fazer história, e buscar a vitória inédita em um Mundial, os haitianos foram para cima na reta final. O último toque, porém, foi o problema.
Com os três pontos, a Escócia é líder do Grupo C, o do Brasil. Brasileiros e marroquinos somam um ponto cada. O Haiti está na lanterna, com zero.
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