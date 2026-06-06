Com gaúcho como novidade, Brasil está escalado para último amistoso antes da Copa

O Brasil está escalado para o último teste antes da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6), contra o Egito, às 19h. O duelo será disputado no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O técnico Carlo Ancelotti aproveita para fazer testes em todos os setores. As novidades são o zagueiro gaúcho Ibañez, o lateral Douglas Santos, o meia Paquetá e o centroavante Igor Thiago.
Assim, a escalação brasileira tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Vini Júnior e Igor Thiago.
No banco, as opções são Weverton, Ederson, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Léo Pereira, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Rayan.
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