Com experiência no futebol português, Abel Braga tem "dia de comentarista" na Rádio Gaúcha

Abel Braga foi comentarista da Rádio Gaúcha. Lauryn Santos / Agência RBS

Antes de fazer história como treinador do Inter na conquista do Mundial de 2006, Abel Braga teve vivencias e aprendizados no futebol português. Aliado à experiência no mundo da bola, o atual diretor técnico do Colorado foi comentarista da Rádio Gaúcha em Portugal 5x0 Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026.

No meio da década de 1980, Abel trabalhou no Rio Ave. No final, após a primeira passagem como técnico do Inter, ele voltou ao futebol português, para comandar o Famalicão. Depois de uma rápida passagem pelo Colorado em 1991, o treinador voltou ao país e ficou até 1995.

Belenenses, novas passagens por Famalicão e Rio Ave, e experiência no Vitória de Setubal. Assim terminou a experiência de Abel no futebol português.

Descrições e opiniões sobre a Seleção

Abel Braga esteve ao lado do narrador Marcelo De Bona, do comentarista Maurício Saraiva, direto dos Estados Unidos, do repórter Filipe Duarte e da central de esportes Marcos Bertoncello.

Logo no início da partida, ele já opinou sobre o primeiro gol de Cristiano Ronaldo na Copa 2026.

— O grande jogador é assim, sabe o que fazer — disse, explicando o gol e elogiando o tempo de bola do centroavante português.

Em meio ao jogo, Abel Braga também elegeu sua favorita ao título.

— Já era minha impressão inicial e sigo com admiração pela seleção francesa — comentou.

Em relação a outras favoritas ao título, Abel lamentou as estreias da Espanha e do Brasil.

— A Espanha não foi bem no primeiro jogo e a estreia do Brasil foi horrorosa — destacou.

A experiência de Abel Braga no futebol ficou ainda mais nítida ao longo do jogo. A leitura de jogadas e as decisões dos jogadores foram descritas pelo treinador.

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