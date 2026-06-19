Com duas mudanças, Brasil está escalado para enfrentar o Haiti

O Brasil está escalado para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (19). E o técnico Ancelotti promove duas mudanças em relação ao time que empatou com o Marrocos na estreia do torneio.
A primeira mudança é na lateral-direita. Sai Ibañez, entra Danilo. O comando de ataque também sofre alteração: Igor Thiago deixa o time para a entrada de Matheus Cunha.
Assim, o Brasil está escalado com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha.
No banco de reservas, ficam à disposição de Ancelotti: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibañez, Ederson, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan.
Na estreia, o Brasil empatou com Marrocos em 1 a 1. O adversário na última rodada do grupo C será a Escócia.
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