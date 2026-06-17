Copa do Mundo

Goleador decisivo
Notícia

Com dois de Kane, Inglaterra vence a Croácia na estreia na Copa do Mundo

Jogo terminou 4 a 2 diante de 70 mil torcedores no AT&T Stadium

Leonardo Oliveira

Direto de Dallas

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