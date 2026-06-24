Com decoração temática, Mercado Público de Porto Alegre entra no clima da Copa do Mundo

As bancas do Mercado Público de Porto Alegre já entraram em clima de Copa do Mundo. Com a expectativa para o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h, o espaço ganhou bandeiras, bandeirolas e balões que remetem ao Brasil e à Seleção Brasileira.
O telão de LED instalado no meio do Mercado Público de Porto Alegre também foi decorado com as cores verde e amarelo.
Um dos corredores laterais, local onde situam-se as peixarias do Mercado, recebeu um varal de bandeirolas e fitas metalizadas.
Funcionário do Ponto do Chimarrão, Fernando Souza explica que a decoração foi instalada antes mesmo dos jogos da Seleção.
— A ideia surgiu antes da Copa, para a gente torcer para a nossa Seleção Brasileira. Não deu muito trabalho e a Seleção merece. Nos organizamos entre as bancas do entorno para comprar os materiais e fazer a decoração — explica Souza.
Lancheria temática
Proprietário da Lancheria Luz, Geovani Duarte foi além: além da decoração temática, com bandeiras de diferentes países no teto e camisas da Seleção fixadas nas paredes, incluiu as cores do Brasil no uniforme dos funcionários.
— A gente já queria fazer uma decoração temática já há basta tempo, e agora deu certo. Nós estamos acreditando no Hexa — pontuou Duarte.
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