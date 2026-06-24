Copa do Mundo

Verde e amarelo 
Notícia

Com decoração temática, Mercado Público de Porto Alegre entra no clima da Copa do Mundo

Mercadeiros decoraram o espaço com bandeirolas, balões e fitas que remetem ao Brasil e à Seleção Brasileira

Maria Stolting

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS