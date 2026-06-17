Copa do Mundo

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Com Cristiano Ronaldo apagado, Portugal só empata contra RD Congo na estreia da Copa do Mundo

Equipe africana fez história não só pelo ponto arrancado, mas por marcar primeiro gol em Mundiais

Alex Torrealba

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