Com Cristiano Ronaldo apagado, Portugal só empata contra RD Congo na estreia da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo pouco fez na partida. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Messi, Mbappé e Haaland foram alguns dos craques que brilharam em suas estreias pela Copa do Mundo de 2026. A expectativa por uma boa atuação de Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira (17) era grande, mas o que se viu foi Portugal sofrendo contra a República Democrática do Congo. As seleções empataram em 1 a 1 em Houston, nos EUA.

O resultado foi histórico para os congoleses, que marcaram pela primeira vez em Copas, além do ponto conquistado.

Os portugueses começaram a partida dominando e procurando o gol, que saiu aos seis minutos, com cruzamento de Pedro Neto para o baixinho João Neves marcar de cabeça.

Portugal, contudo, sentou no resultado e ficou trocando passes sem objetividade. Foram 490 na primeira etapa. O castigo pela falta de intenção ocorreu nos acréscimos. Os congoleses fizeram a festa com o gol de cabeça de Yoane Wissa, que subiu livre entre os zagueiros.

Foi a primeira vez que o país marcou em Mundial. Antes, em 1974, como Zaire, foram três partidas, e a seleção perdeu todas sem balançar as redes.

Congoleses comemoram empate ao fim do jogo. RONALDO SCHEMIDT / AFP

O segundo tempo teve um equilíbrio inicial inesperado. Cancelo marcou de bicicleta, mas o gol foi invalidado por impedimento. Na sequência, Bakambu chutou na trave para os congoleses.

As dificuldades dos portugueses em criar oportunidades foram se transformando em desespero. A falta de chutes irritava os torcedores presentes no estádio, enquanto a seleção da RD do Congo apostava em contra-ataques para tentar surpreender.

No fim das contas, os portugueses deixaram o campo decepcionados pelo resultado, enquanto os congoleses fizeram história.

Próxima rodada do Grupo K

23/6 - Portugal x Uzbequistão - 14h

23/6 - Colômbia x RD Congo - 23h

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