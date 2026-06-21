A Espanha, apontada com uma das favoritas ao título, estreou de verdade na Copa do Mundo neste domingo (21). Diferentemente daquela que empatou com Cabo Verde em ritmo de amistoso, essa Espanha mostrou sua força e goleou a Arábia Saudita, por 4 a 0, em Atlanta, com o brilho de Lamine Yamal.
Com 18 anos e 343 dias de idade, o atacante do Barcelona entrou para a história. Ele precisou de apenas dez minutos de jogo para marcar o seu primeiro gol em Mundiais.
Ao completar o cruzamento de Oyarzabal, ele se tornou o oitavo jogador mais jovem a fazer gol em Copas do Mundo, superando Messi.
Oyarzabal, criticado pela partida apagada contra Cabo Verde, se redimiu. Aos 20, aproveitou a sobre na área e anotou o segundo. Aos 23, só teve o trabalho de empurrar de cabeça, dentro da pequena área, o desvio de Dani Olmo.
A pausa para a hidratação nem tinha acontecido e a vitória espanhola já estava definida.
A vantagem era tamanha que a Espanha voltou do intervalo sem Yamal. Vale lembrar que o astro do Barcelona recém se recuperou de uma lesão na coxa esquerda.
Logo aos três minutos da etapa final, após escanteio, Cucurella chutou. A bola rebateu em Al-Tambakti e entrou. Depois, o ritmo baixou e nem assim os sauditas conseguiram levar perigo.
Com a goleada, a Espanha lidera o Grupo H, com quatro pontos. Na última rodada, enfrenta o Uruguai, na sexta-feira (26), em Guadalajara, no México.
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