Colunistas opinam: qual a seleção da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo?

Vozinha chamou a atenção no empate de Cabo Verde com a Espanha. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A primeira rodada da fase de grupos já ficou para trás. Qual a seleção mais se destacou?

É difícil não pensar em Messi, autor de três gols contra a Argélia, mas qual foi o jogador que mais chamou a atenção?

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Confira abaixo as seleções escolhidas pelos colunistas de Zero Hora:

Diogo Olivier

Vozinha (Cabo Verde); Hakimi (Marrocos), Singo (Costa do Marfim), Schlotterbeck (Alemanha) e Nakamura (Japão); Bouaddi (Marrocos), McKennie (Estados Unidos) e Olise (França); Messi (Argentina), Haaland (Noruega) e Mbappé (França).

Maurício Saraiva

Vozinha (Cabo Verde); Hakimi (Marrocos), Upamecano (França), Martínez (Argentina) e Mazraoui (Marrocos); Bouaddi (Marrocos), Rice (Inglaterra) e Olise (França); Mbappé (França), Balogun (Estados Unidos) e Pulisic (Estados Unidos).

Leonardo Oliveira

Vozinha (Cabo Verde); Hakimi (Marrocos), Ream (Estados Unidos), Van Dijk (Holanda) e Mazraoui (Marrocos); Bouaddi (Marrocos), Anderson (Inglaterra) e De Paul (Argentina); Messi (Argentina), Harry Kane (Inglaterra) e Mbappé (França).