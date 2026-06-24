Colômbia vence RD Congo e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo

A Colômbia venceu o RD Congo por 1 a 0 e garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. O gol do triunfo foi marcado pelo lateral Daniel Muñoz, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo K, na cidade de Guadalajara, no México.
Com o resultado, os colombianos conquistaram a segunda vitória no Mundial e chegaram aos seis pontos, assegurando a vaga na próxima fase, mas ainda na briga pela primeira posição. O segundo colocado da chave é Portugal, com quatro pontos. Já o RD Congo tem um ponto, enquanto o lanterna é o Uzbequistão, que ainda não pontuou.
O JOGO
A Colômbia foi superior na primeira etapa. A equipe comandada por Néstor Lorenzo dominou as ações do jogo, com maior posse de bola e boas chances criadas. No entanto, esbarrou na boa atuação do goleiro Lionel Mpasi-Nzau e não conseguiu abrir o placar.
No segundo tempo, a Colômbia manteve a pressão. Aos quatro minutos, os colombianos tiveram a melhor oportunidade até então para inaugurar o marcador com Luis Díaz, mas Mpasi-Nzau voltou a aparecer bem e fez ótima defesa. No rebote, Jhon Arias limpou a marcação, mas finalizou para fora.
O gol, no entanto, saiu aos 30 minutos. O lateral Daniel Muñoz, de pé esquerdo, desta vez sem chances para o goleiro adversário, abriu o placar e marcou seu segundo gol na Copa do Mundo de 2026. Na reta final do duelo, o RD Congo chegou a levar perigo ao gol colombiano, mas sem conseguir ser efetivo.
Números do jogo
- A Colômbia teve 60% de posse de bola, contra 40% da RD do Congo.
- Foram 20 finalizações da Colômbia e sete da RD do Congo.
- A Colômbia acertou 423 passes, com 93% de precisão.
- Sete impedimentos foram marcados contra a Colômbia, nenhum contra a RD do Congo.
Principais lances
- Aos dois minutos do primeiro tempo, Luis Díaz é flagrado em impedimento.
- Aos sete minutos, Daniel Muñoz chega a marcar, mas o gol é anulado por impedimento.
- Aos 12 minutos, novo impedimento de Luis Díaz é assinalado.
- No início do segundo tempo, Noah Sadiki entra no lugar de Ngalayel Mukau pela RD do Congo.
- Aos 10 minutos, Jhon Lucumí recebe cartão amarelo.
- Aos 12 minutos, Simon Banza substitui Cédric Bakambu na RD do Congo.
- Ainda aos 12 minutos, Jhon Córdoba entra no lugar de Luis Suárez e Juan Quintero substitui James Rodríguez na Colômbia.
- Aos 17 minutos, mais um impedimento de Luis Díaz é marcado.
- Aos 26 e 27 minutos, Joris Kayembe e Charles Pickel entram na RD do Congo, substituindo Arthur Masuaku e Edo Kayembe.
- Aos 28 minutos, novo impedimento de Luis Díaz.
- Aos 30 minutos, Daniel Muñoz marca o gol da vitória para a Colômbia.
- Aos 33 minutos, Richard Ríos entra no lugar de Jhon Arias pela Colômbia.
- Aos 36 minutos, Nathanael Mbuku substitui Samuel Moutoussamy na RD do Congo.
- Aos 37 minutos, Jhon Córdoba é flagrado em impedimento.
- Aos 48 minutos, Jefferson Lerma recebe cartão amarelo.
- Aos 49 minutos, Charles Pickel recebe cartão amarelo pela RD do Congo.
E agora
Na rodada decisiva da fase de grupos, a Colômbia enfrentará Portugal, em Miami, em um jogo que vale a liderança da chave.
Já a RD Congo enfrentará o Uzbequistão ainda sonhando com vaga na próxima fase do Mundial. Ambas as partidas serão disputadas no sábado (27), às 20h30.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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