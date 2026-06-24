Colômbia vence RD Congo e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo

Daniel Muñoz marcou o único gol do jogo. ULISES RUIZ / AFP

A Colômbia venceu o RD Congo por 1 a 0 e garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. O gol do triunfo foi marcado pelo lateral Daniel Muñoz, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo K, na cidade de Guadalajara, no México.

Com o resultado, os colombianos conquistaram a segunda vitória no Mundial e chegaram aos seis pontos, assegurando a vaga na próxima fase, mas ainda na briga pela primeira posição. O segundo colocado da chave é Portugal, com quatro pontos. Já o RD Congo tem um ponto, enquanto o lanterna é o Uzbequistão, que ainda não pontuou.

O JOGO

A Colômbia foi superior na primeira etapa. A equipe comandada por Néstor Lorenzo dominou as ações do jogo, com maior posse de bola e boas chances criadas. No entanto, esbarrou na boa atuação do goleiro Lionel Mpasi-Nzau e não conseguiu abrir o placar.

No segundo tempo, a Colômbia manteve a pressão. Aos quatro minutos, os colombianos tiveram a melhor oportunidade até então para inaugurar o marcador com Luis Díaz, mas Mpasi-Nzau voltou a aparecer bem e fez ótima defesa. No rebote, Jhon Arias limpou a marcação, mas finalizou para fora.

O gol, no entanto, saiu aos 30 minutos. O lateral Daniel Muñoz, de pé esquerdo, desta vez sem chances para o goleiro adversário, abriu o placar e marcou seu segundo gol na Copa do Mundo de 2026. Na reta final do duelo, o RD Congo chegou a levar perigo ao gol colombiano, mas sem conseguir ser efetivo.

Números do jogo

A Colômbia teve 60% de posse de bola, contra 40% da RD do Congo.

Foram 20 finalizações da Colômbia e sete da RD do Congo.

A Colômbia acertou 423 passes, com 93% de precisão.

Sete impedimentos foram marcados contra a Colômbia, nenhum contra a RD do Congo.

Principais lances

Aos dois minutos do primeiro tempo, Luis Díaz é flagrado em impedimento.

Aos sete minutos, Daniel Muñoz chega a marcar, mas o gol é anulado por impedimento.

Aos 12 minutos, novo impedimento de Luis Díaz é assinalado.

No início do segundo tempo, Noah Sadiki entra no lugar de Ngalayel Mukau pela RD do Congo.

Aos 10 minutos, Jhon Lucumí recebe cartão amarelo.

Aos 12 minutos, Simon Banza substitui Cédric Bakambu na RD do Congo.

Ainda aos 12 minutos, Jhon Córdoba entra no lugar de Luis Suárez e Juan Quintero substitui James Rodríguez na Colômbia.

Aos 17 minutos, mais um impedimento de Luis Díaz é marcado.

Aos 26 e 27 minutos, Joris Kayembe e Charles Pickel entram na RD do Congo, substituindo Arthur Masuaku e Edo Kayembe.

Aos 28 minutos, novo impedimento de Luis Díaz.

Aos 30 minutos, Daniel Muñoz marca o gol da vitória para a Colômbia.

Aos 33 minutos, Richard Ríos entra no lugar de Jhon Arias pela Colômbia.

Aos 36 minutos, Nathanael Mbuku substitui Samuel Moutoussamy na RD do Congo.

Aos 37 minutos, Jhon Córdoba é flagrado em impedimento.

Aos 48 minutos, Jefferson Lerma recebe cartão amarelo.

Aos 49 minutos, Charles Pickel recebe cartão amarelo pela RD do Congo.

E agora

Na rodada decisiva da fase de grupos, a Colômbia enfrentará Portugal, em Miami, em um jogo que vale a liderança da chave.

Já a RD Congo enfrentará o Uzbequistão ainda sonhando com vaga na próxima fase do Mundial. Ambas as partidas serão disputadas no sábado (27), às 20h30.

Tabela da Copa do Mundo 2026