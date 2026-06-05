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"Clima de Copa por preço acessível": Brasil x Egito anima brasileiros do meio-oeste americano

Sem cidade-sede na região, torcedores de estados como Ohio e Michigan aproveitam amistoso de sábado (6), em Cleveland, para ver a Seleção Brasileira

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland (EUA)

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