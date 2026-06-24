Classificados, eliminados, surpresas e decepções: o balanço da segunda rodada da Copa do Mundo

Dos 72 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, 48 já foram disputados, e o cenário da próxima fase começa a se desenhar. Com o encerramento da segunda rodada, a disputa por vagas no mata-mata ganha contornos mais definidos, enquanto as contas pela classificação se tornam cada vez mais decisivas.
E quem costuma brilhar nos gramados repetiu a dose. A segunda partida de cada seleção serviu, mais uma vez, para evidenciar a força dos protagonistas da competição. As principais estrelas corresponderam às expectativas e seguiram liderando suas equipes na caminhada rumo à classificação.
Destaques
Vini Jr. marcou contra o Haiti, Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, Mbappé alcançou a média de um gol por jogo em Mundiais (16 em 16 jogos), Cristiano Ronaldo reapareceu e ultrapassou Eusébio como maior artilheiro português e Haaland anotou mais dois.
A rodada também foi de goleadas. Anfitriões, os canadenses fizeram seis no Catar, com o prejuízo de Koné, que fraturou a perna esquerda em lance com um jogador catari. Os espanhóis acordaram e venceram por 4 a 0 a Arábia Saudita, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, e Portugal também acordou e fez 5 a 0 no Uzbequistão.
Decepções
Quem mais uma vez marcou passo foi o Uruguai. Depois de ficar no 1 a 1 com a Arábia Saudita na primeira rodada, mais uma vez empatou, mas com Cabo Verde em 2 a 2. O problema da seleção de Marcelo Bielsa é que terá pela frente, na última rodada, a Espanha, de Lamine Yamal. Um eventual revés pode deixar a Celeste de fora da próxima fase.
A Inglaterra, que encantou ao vencer a Croácia na estreia, promoveu mais um jogo insosso na Copa. Com Kane sem pontaria, ficou no 0 a 0 com Gana e não conseguiu garantir a classificação antecipada.
Na lista de decepções, a (melhor) geração belga mais uma vez desapontou. Duas rodadas, dois empates. Seria aceitável se fosse contra duas seleções de alto nível, mas na verdade os resultados foram contra Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0).
Já classificados
Com a segunda rodada da fase de grupos já finalizada, as primeiras seleções começaram a garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo, que desta vez, inicia na fase de 16 avos de final.
Após o término, sete seleções carimbaram seus passaportes para a próxima fase.
- México (1º do Grupo A)
- Estados Unidos (1º do Grupo D)
- Alemanha (1º do Grupo E)
- Argentina (1º do Grupo J)
- França (1º ou 2º do Grupo I)
- Noruega (1º ou 2º do Grupo I)
- Colômbia (1º ou 2º do Grupo K)
Eliminados antes do fim
Por outro lado, algumas seleções também já deram adeus à competição. Após o término da segunda rodada, cinco países apenas cumprirão tabela no jogo derradeiro.
- Haiti
- Turquia
- Tunísia
- Jordânia
- Panamá
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar