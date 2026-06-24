Classificados, eliminados, surpresas e decepções: o balanço da segunda rodada da Copa do Mundo

Mbappé marcou duas vezes na vitória sobre o Iraque. JEWEL SAMAD / AFP

Dos 72 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, 48 já foram disputados, e o cenário da próxima fase começa a se desenhar. Com o encerramento da segunda rodada, a disputa por vagas no mata-mata ganha contornos mais definidos, enquanto as contas pela classificação se tornam cada vez mais decisivas.

E quem costuma brilhar nos gramados repetiu a dose. A segunda partida de cada seleção serviu, mais uma vez, para evidenciar a força dos protagonistas da competição. As principais estrelas corresponderam às expectativas e seguiram liderando suas equipes na caminhada rumo à classificação.

Destaques

Vini Jr. marcou contra o Haiti, Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, Mbappé alcançou a média de um gol por jogo em Mundiais (16 em 16 jogos), Cristiano Ronaldo reapareceu e ultrapassou Eusébio como maior artilheiro português e Haaland anotou mais dois.

A rodada também foi de goleadas. Anfitriões, os canadenses fizeram seis no Catar, com o prejuízo de Koné, que fraturou a perna esquerda em lance com um jogador catari. Os espanhóis acordaram e venceram por 4 a 0 a Arábia Saudita, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, e Portugal também acordou e fez 5 a 0 no Uzbequistão.

Decepções

Quem mais uma vez marcou passo foi o Uruguai. Depois de ficar no 1 a 1 com a Arábia Saudita na primeira rodada, mais uma vez empatou, mas com Cabo Verde em 2 a 2. O problema da seleção de Marcelo Bielsa é que terá pela frente, na última rodada, a Espanha, de Lamine Yamal. Um eventual revés pode deixar a Celeste de fora da próxima fase.

A Inglaterra, que encantou ao vencer a Croácia na estreia, promoveu mais um jogo insosso na Copa. Com Kane sem pontaria, ficou no 0 a 0 com Gana e não conseguiu garantir a classificação antecipada.

Na lista de decepções, a (melhor) geração belga mais uma vez desapontou. Duas rodadas, dois empates. Seria aceitável se fosse contra duas seleções de alto nível, mas na verdade os resultados foram contra Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0).

Já classificados

Com a segunda rodada da fase de grupos já finalizada, as primeiras seleções começaram a garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo, que desta vez, inicia na fase de 16 avos de final.

Após o término, sete seleções carimbaram seus passaportes para a próxima fase.

México (1º do Grupo A)

Estados Unidos (1º do Grupo D)

Alemanha (1º do Grupo E)

Argentina (1º do Grupo J)

França (1º ou 2º do Grupo I)

Noruega (1º ou 2º do Grupo I)

Colômbia (1º ou 2º do Grupo K)

Eliminados antes do fim

Por outro lado, algumas seleções também já deram adeus à competição. Após o término da segunda rodada, cinco países apenas cumprirão tabela no jogo derradeiro.

Haiti

Turquia

Tunísia

Jordânia

Panamá