Classificações históricas, retorno de craque e mais um recorde: veja o que rolou no 14º dia de Copa do Mundo

Neymar voltou a jogar pela Seleção depois de 981 dias. Chandan Khanna / AFP

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou, nesta quarta-feira (24), cheia de emoção e de jogos ao longo o dia. Os grupos A, B e C entraram em campo para definir a classificação final à próxima fase.

Zero Hora selecionou os principais acontecimentos o 14º dia de Copa do Mundo. Teve vitória do Brasil de goleada, uma lenda da história das Copas em campo e seleções dando um passo inédito em suas trajetórias em Mundiais.

Agora é mata-mata

África do Sul garantiu o segundo lugar do Grupo A ao vencer a Coreia do Sul. YURI CORTEZ / AFP

A fase inédita de 16 avos dá as boas-vindas a três estreantes em mata-mata na Copa do Mundo. Com o encerramento da última rodada dos grupos A e B, África do Sul, Canadá e Bósnia passaram da fase de grupos pela primeira vez e vão encarar uma partida eliminatória no Mundial.

Os dois melhores colocados de cada grupo e os oito melhores terceiro garantem a vaga. A África do Sul ficou na vice-liderança do Grupo A, enquanto Canadá e Bósnia, respectivamente, foram segundo e terceiro do Grupo B.

Deram adeus à competição a República Tcheca, Catar e Haiti, que foram os lanternas de seus grupos.

De volta à Amarelinha

Neymar entrou em campo ovacionado. CHANDAN KHANNA / AFP

Na vitória do Brasil sobre a Escócia, com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha, a torcida foi à loucura por um jogador que estava no banco de reservas. Bastou Carlo Ancelotti mandá-lo aquecer para levantar o ânimo dos 64 mil torcedores presentes no Estádio de Miami

E aos 31 minutos do segundo tempo, ovacionado, Neymar entrou em campo pela Seleção Brasileira depois de 981 dias. O atacante não atuava desde o dia 17 de outubro de 2023 com a Amarelinha, quando o Brasil encarou o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o craque sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no fim do primeiro tempo.

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Seis vezes Ochoa

Goleiro mexicano está em sua sexta Copa do Mundo. ALFREDO ESTRELLA / AFP

Entre os recordistas de jogadores com mais participações em Copas, apenas um ainda não tinha entrado em campo. E foi hoje, com a classificação do México já assegurada, que o goleiro Guillermo Ochoa entrou para a história dos Mundiais. O mexicano está na sua sexta Copa do Mundo, junto de Messi e Cristiano Ronaldo, que vem jogando desde a primeira rodada.

Ochoa não é mais o goleiro titular da seleção do México. Depois de três ciclos sendo o número 1 da posição, o atleta de 40 anos deu lugar a Raúl Rangel, 26 anos, jogador do Chivas-MEX. O veterano é o terceiro na hierarquia de goleiros e só foi convocado porque Luis Malagón, do América-MEX sofreu uma lesão que o tirou de campo desde março.

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