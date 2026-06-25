Classificações históricas, retorno de craque e mais um recorde: veja o que rolou no 14º dia de Copa do Mundo

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou, nesta quarta-feira (24), cheia de emoção e de jogos ao longo o dia. Os grupos A, B e C entraram em campo para definir a classificação final à próxima fase.
Zero Hora selecionou os principais acontecimentos o 14º dia de Copa do Mundo. Teve vitória do Brasil de goleada, uma lenda da história das Copas em campo e seleções dando um passo inédito em suas trajetórias em Mundiais.
Agora é mata-mata
A fase inédita de 16 avos dá as boas-vindas a três estreantes em mata-mata na Copa do Mundo. Com o encerramento da última rodada dos grupos A e B, África do Sul, Canadá e Bósnia passaram da fase de grupos pela primeira vez e vão encarar uma partida eliminatória no Mundial.
Os dois melhores colocados de cada grupo e os oito melhores terceiro garantem a vaga. A África do Sul ficou na vice-liderança do Grupo A, enquanto Canadá e Bósnia, respectivamente, foram segundo e terceiro do Grupo B.
Deram adeus à competição a República Tcheca, Catar e Haiti, que foram os lanternas de seus grupos.
De volta à Amarelinha
Na vitória do Brasil sobre a Escócia, com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha, a torcida foi à loucura por um jogador que estava no banco de reservas. Bastou Carlo Ancelotti mandá-lo aquecer para levantar o ânimo dos 64 mil torcedores presentes no Estádio de Miami
E aos 31 minutos do segundo tempo, ovacionado, Neymar entrou em campo pela Seleção Brasileira depois de 981 dias. O atacante não atuava desde o dia 17 de outubro de 2023 com a Amarelinha, quando o Brasil encarou o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o craque sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no fim do primeiro tempo.
Seis vezes Ochoa
Entre os recordistas de jogadores com mais participações em Copas, apenas um ainda não tinha entrado em campo. E foi hoje, com a classificação do México já assegurada, que o goleiro Guillermo Ochoa entrou para a história dos Mundiais. O mexicano está na sua sexta Copa do Mundo, junto de Messi e Cristiano Ronaldo, que vem jogando desde a primeira rodada.
Ochoa não é mais o goleiro titular da seleção do México. Depois de três ciclos sendo o número 1 da posição, o atleta de 40 anos deu lugar a Raúl Rangel, 26 anos, jogador do Chivas-MEX. O veterano é o terceiro na hierarquia de goleiros e só foi convocado porque Luis Malagón, do América-MEX sofreu uma lesão que o tirou de campo desde março.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar