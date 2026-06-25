Classificação histórica da África do Sul e recorde para goleiro do México: como foi a última rodada do Grupo A 

África do Sul vai jogar um mata-mata de Copa do Mundo pela primeira vez. YURI CORTEZ / AFP

Foi definido na noite desta quarta-feira (24) o Grupo A da Copa do Mundo. O principal destaque ficou por conta da classificação histórica da África do Sul, que vai disputar um mata-mata de Mundial pela primeira vez na história.

Os "Bafana-Bafana" venceram a Coreia do Sul por 1 a 0. O gol foi marcado por Maseko, já no segundo tempo. O resultado garantiu a segunda colocação de seu grupo aos africanos.

E definiu também o primeiro jogo da segunda fase da Copa. No domingo (28), às 16h, a África do Sul enfrenta o Canadá, em Los Angeles.

A Coreia do Sul ficou com a terceira colocação do Grupo A e ainda mantém boas perspectivas de classificação. No momento, a seleção asiática aparece em terceiro lugar no ranking dos melhores terceiros colocados entre as 12 chaves do Mundial.

México avança com 100% e recorde de Ochoa

Ochoa entrou em campo e igualou recorde de Messi e Cristiano Ronaldo. ALFREDO ESTRELLA / AFP

O México já estava classificado em primeiro lugar da chave. Ainda assim, voltou a vencer: goleou a República Tcheca, por 3 a 0, e vai ao mata-mata com 100% de aproveitamento.

Os gols foram marcados por Chávez, Fidalgo e Quiñones. A República Tcheca, com o resultado, acabou eliminada da competição.

Mas o que mais chamou a atenção no Estádio Azteca foi o goleiro Ochoa. Ele saiu do banco de reservas com o jogo já decidido para igualar o recorde de Messi e Cristiano Ronaldo, com seis Copas disputadas.