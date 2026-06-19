Classificação garantida e erros de arbitragem: como foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália

Estados Unidos está garantido na próxima fase da Copa. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eles estão diferentes. Ofensividade. Domínio total e até aplausos da torcida. Foi assim a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália, por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), em Seattle. Ao menos nos primeiros 45 minutos.

Com mais três pontos conquistados, os donos da casa alcançaram mais um vitória e estão garantidos na próxima fase da Copa do Mundo.

A intensidade é uma das marcas do time comandado por Mauricio Pochettino. A supremacia na posse de bola virou vantagem no placar aos 10 minutos. Balogun invadiu a área em velocidade e cruzou. O zagueiro Burguess desviou e marcou contra.

No ritmo de Sergiño Dest, os americanos seguiram no ataque. Aos 42, após jogada ensaiada, a bola sobrou dentro da área. Freeman ampliou. O VAR até conferiu um possível impedimento, mas nada foi marcado.

Polêmicas de arbitragem

A Austrália voltou com modificações para o segundo tempo. Do outro lado, os Estados Unidos pareceram sofrer com a questão física.

Na criatividade de Irankunda, ponta-direita do Watford, da Inglaterra, os australianos até tentaram levar perigo.

Acabaram, no entanto, reclamando de dois pênaltis não marcados. Primeiro em Connor Metcalfe, derrubado dentro da área. Depois, em um toque de mão de Berhalter. Em ambos os casos, o juiz mandou o jogo seguir e o VAR não interferiu.

A definição do Grupo D ocorre na próxima quinta-feira (25). Os Estados Unidos pegam a Turquia. A Austrália joga contra o Paraguai.