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Classificação garantida e erros de arbitragem: como foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália

Donos da casa foram superiores, principalmente no primeiro tempo, e venceram por 2 a 0; australianos reclamaram de dois pênaltis não marcados

Zero Hora

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