Classificação antecipada, recuperação brasileira, gols relâmpagos e eliminações: veja o que rolou no nono dia de Copa do Mundo

Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0. Jamie Squire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Com um mix de liderança antecipada, goleada da Seleção Brasileira, gols relâmpagos e primeira equipe se despedindo, o nono dia da Copa do Mundo chegou ao fim de sexta-feira (19) e início de sábado (20). O destaque ficou pela primeira vitória do time do técnico Carlo Ancelotti nesta edição do Mundial.

O Brasil superou o Haiti por 3 a 0 e pulou para a liderança do Grupo C. Matheus Cunha foi a novidade entre os titulares e deu conta do recado ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo.

Veja abaixo um resumo dos jogos que marcaram esta sexta-feira de Mundial.

Classificação antecipada

Entre as três anfitriãs da Copa do Mundo, duas já estão com as vagas confirmadas na próxima fase. Na sexta, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 no vibrante Estádio de Seattle, e se juntaram ao México como as únicas seleções já classificadas como líderes de seus grupos.

Em um futebol vistoso e convincente, o time do técnico Mauricio Pochettino confirmou o resultado ainda no primeiro tempo com os gols de Cameron Burgess, contra, e do lateral americano Alex Freeman.

Gol relâmpago e poucos gols

Saibari marcou o segundo gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026. Franck Fife / AFP

Abrindo a segunda rodada do Grupo C, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 e triunfou pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026.

Ainda com os torcedores se acomodando no Foxborough Stadium, Saibari aproveitou o passe preciso de Brahim Díaz e concluiu com perfeição para marcar o gol mais rápido da atual edição de Mundial, até então.

A bola balançou as redes a 1min10s e aumentou as expectativas em relação a quantidade de gols na partida. Esperança que não se concretizou e Marrocos conquistou os primeiros três pontos, ficando na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas da Seleção Brasileira.

Goleada, liderança e preocupação

Matheus Cunha marcou duas vezes contra o Haiti. MAURO PIMENTEL / AFP

Falando em Brasil, o time de Carlo Ancelotti teve a sua primeira grande atuação no comando do italiano. A Seleção venceu o Haiti por 3 a 0, no Estádio da Filadélfia, com o placar assegurado ainda no primeiro tempo, e assumiu a liderança da chave.

Com a derrota, o Haiti se tornou a primeira equipe eliminada da Copa do Mundo. A seleção haitiana já tem a lanterna como destino no grupo do Mundial, pois não somou nenhum ponto e perderia no confronto direto para a Escócia.

Matheus Cunha abriu o placar aos 23 minutos. Pouco tempo depois, Vinícius Júnior marcou o seu segundo gol no Mundial e ampliou para o Brasil. Para confirmar a atuação de gala nos primeiros 45 minutos, O jogador do Manchester United repetiu a dose e colocou o número três no placar.

A notícia negativa ficou pela saída precoce de Raphinha. O jogador do Barcelona foi substituído por Rayan ainda no primeiro tempo após sentir dores na parte posterior da coxa direita.

Ainda sem um diagnostico preciso, o atleta virou dúvida para a terceira rodada — quando a Seleção enfrenta a Escócia, na quarta-feira (24), em Miami, buscando consolidar a primeira colocação do grupo.

Vitória da velocidade e mais uma despedida

Matías Galarza marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026. Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em partida que começou às 00h deste sábado (20), o Paraguai superou a estreia ruim e derrotou a Turquia por 1 a 0, em São Francisco, pela segunda rodada do Grupo D.

O destaque do duelo ficou pelo recorde de gol mais rápido da atual edição do Mundial: o meio-campista Matias Galarza superou o marroquino Saibari e balançou as redes a 1min04seg.

Em contrapartida, os turcos, que jogaram todo o segundo tempo com um jogador a mais após a expulsão de Almirón, se juntaram ao Haiti com duas derrotas seguidas e estão eliminados, precocemente, da Copa do Mundo.