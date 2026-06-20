Copa do Mundo

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Notícia

Classificação antecipada, recuperação brasileira, gols relâmpagos e eliminações: veja o que rolou no nono dia de Copa do Mundo

Quatro duelos marcaram esta sexta-feira (19) no Mundial; destaque ficou pela vitória da Seleção Brasileira

Zero Hora

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