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Cerimônia "relâmpago" e presença de Anitta: como foi a abertura da Copa do Mundo nos EUA

Última das três cerimônias foi realizada nesta sexta-feira, em Los Angeles, antes de jogo entre os anfitriões e o  Paraguai 

Zero Hora

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