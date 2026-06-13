Cerimônia "relâmpago" e presença de Anitta: como foi a abertura da Copa do Mundo nos EUA

Cerimônia nos Estados Unidos foi rápida. PATRICK T. FALLON / AFP

A Copa do Mundo chegou, finalmente, aos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (12), antes de a bola rolar em Los Angeles para Estados Unidos x Paraguai, a última das três cerimônias de abertura foi realizada no SoFi Stadium.

O show girou em torno dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, em 1776. Essa temática abriu o espetáculo.

Os primeiros artistas a se apresentar foram o rapper norte-americano Future, com a sul-africana Tyla, com Game Time, uma das músicas oficiais do evento.

Outros artistas seguiram, em uma cerimônia rápida (menos de 10 minutos). A integrante da banda sul-coreana Blackpink, Lisa, a cantora brasileira Anitta e o rapper nigeriano Rema fecharam o show.

Anitta (dir.) foi atração no evento. PATRICK T. FALLON / AFP

Sem Donald Trump

Cercado de polêmicas em boa parte do ciclo, havia a expectativa de presença do presidente Donald Trump no estádio. No entanto, ele não compareceu ao evento, quebrando a tradição de que o presidente do país-sede compareça a abertura da Copa.

Agora, só falta a bola rolar. A partida que abre o grupo D da Copa do Mundo, entre Estados Unidos x Paraguai, começa às 22h. Já no início da madrugada de domingo (14), Austrália x Turquia completam a primeira rodada da chave.