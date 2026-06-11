Cerimônia curta e com protagonismo de Shakira: como foi a abertura da Copa do Mundo

A maior Copa do Mundo de todos os tempos começou. Nesta quinta-feira (11), o Estádio Azteca recebeu a cerimônia da abertura da competição.
As apresentações musicais foram destaque, com protagonismo para a colombiana Shakira, que cantou ao lado do nigeriano Burna Boy o hit Dai Dai, tema do Mundial 2026.
Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla foram as outras atrações.
Uma taça gigante foi erguida no centro do gramado. Com muitos sombreros, músicas tradicionais e referências históricas. Foi assim que o México deu as boas-vindas aos fãs do futebol.
Cerimônias no Canadá e nos Estados Unidos acontecem na sexta
Canadá e Estados Unidos também receberão suas próprias celebrações, que acontecem na sexta-feira (12). Entenda abaixo como vai funcionar.
Canadá
Na sexta, também a partir das 14h30, é a vez de Toronto, no Canadá, receber a sua festa de abertura. O destaques do show ficam por conta de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
Assim como no dia anterior, a segunda seleção anfitriã entra em campo pela primeira vez diante da Bósnia, às 16h.
Estados Unidos
Por fim, o último show de abertura ocorre na noite de sexta, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com Katy Perry, Anitta, Future, Lisa, Rema e Tyla, a cerimônia está marcada para as 20h30.
Às 22h, a seleção norte-americana enfrenta o Paraguai em sua estreia na Copa do Mundo.
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