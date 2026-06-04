CBF informa ausência de Neymar em amistoso contra o Egito; entenda

Neymar sofre com uma lesão na panturrilha. Rafael Ribeiro / CNF/Divulgação

A CBF comunicou, na manhã desta quinta-feira (4), que Neymar será ausência no último teste do Brasil antes da Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.

O camisa 10, que se recupera de lesão na panturrilha direita, ficará em Nova Jersey. A prioridade será que ele realize trabalhos de fisioterapia e intensifique a programação de recuperação física.