CBF informa ausência de Neymar em amistoso contra o Egito; entenda

A CBF comunicou, na manhã desta quinta-feira (4), que Neymar será ausência no último teste do Brasil antes da Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.
O camisa 10, que se recupera de lesão na panturrilha direita, ficará em Nova Jersey. A prioridade será que ele realize trabalhos de fisioterapia e intensifique a programação de recuperação física.
Em 28 de maio, o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, informou a gravidade da lesão e projetou que seriam necessárias de duas a três semanas de tratamento. Com isso, há dúvida se Neymar ficará à disposição para a estreia do Brasil, no sábado (13), contra Marrocos.